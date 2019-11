Según mencionó el entorno de Molina, el joven de 16 años, oriundo de Rafael Castillo, salió de su casa el mediodía del lunes 4 con dirección a la Escuela Secundaria 121, pero nunca llegó. Desde entonces, no se sabe nada de él. Vestía una remera, jean negro, zapatillas grises y mochila azul."No tenemos el apoyo de nadie. Nosotros somos los que salimos día y noche", advierten familiares.

Yemina Pérez, madre del chico, contó: "Hace más de dos semanas que no tenemos noticias de ellos, pero no se hacen los rastrillajes, y los efectivos salen cuando nosotros les avisamos. No tenemos el apoyo de nadie. Nosotros somos los que salimos día y noche".

"Acudimos todos los días a la comisaría, pero no tenemos nada, es decir, estamos en cero. Realizamos un corte porque queremos que se visibilice este caso", lamentó en declaraciones al portal local El1.

Por su parte, Griselda Benítez, madre de Celina, la joven de 17 años que desapareció, aparentemente, junto a Sebastián, relató: "Ella se dirigía a encontrarse con su novio. Me había dicho que se iba a una plaza; después, intenté comunicarme, pero nunca me contestó. Más tarde, a la noche, encontré su celular tirado en la puerta de nuestra casa, sin el chip. Desde entonces, no supimos más de su paradero".

Según su mamá, la adolescente, oriunda de Villa Luzuriaga, vestía jean gris gastado, remera negra con inscripciones en letras blancas y una campera de jean. "Todos nuestros familiares están saliendo a buscarlos", sostuvo.

La denuncia está radicada en la Comisaría Distrital Noroeste 4° del barrio Los Pinos, de Rafael Castillo, y piden que continúen con los rastrillajes en la zona.Nelson Molina, asimismo, afirmó: "Estamos en la nada, ya no tenemos lugar dónde buscar, fuimos a Morón, San Justo, atrás de la base aérea de Morón, Laferrere, Casanova y no tenemos noticias".

El hombre contó que Sebastián no tiene celular y que de Celina, su novia desde hace seis meses, ese mismo día dejó el celular tirado en la casa y le sacó el chip. Desde ese momento, están los dos sin equipos telefónicos. "Peleas en mi casa no hubo, él estaba lo más bien. Arreglamos el auto juntos y a las 12.30 me dijo que se tenía que ir para el colegio", agregó.

El padre se enteró que el lunes había desinfección en la escuela 121 luego de su desaparición: "Yo no sabía. Él se quedó en la plaza de Atalaya (ubicada en Isidro Casanova) y se encontraron con Celina a las 3 y de ahí desaparecieron, a las 20.30 lo vieron en Cristiania, y supuestamente los vieron de nuevo a las 21.30 en la base aérea de Morón por la calle Pierrastegui. Hay una filmación de un supermercado en Casanova del día que ya no tuvimos noticias de ellos".Las familias solicitaron que, por cualquier dato, por favor comunicarse al 15-5106-0170.

"La verdad es que no podemos más de tanta angustia. No se comunicaron de ninguna manera. Realmente es desesperante. Y estamos completamente solos. Fuimos dos veces a la Fiscalía 9 de La Matanza, les contamos todo lo que pudimos averiguar, pero no se avanza. Incluso no hay novedades sobre las cámaras de seguridad de la zona. La única que tenemos es de un supermercado chino. Nos movemos como podemos, con los recursos nuestros", dijo Nelson.Acerca del corte de la Ruta Nacional 3, el hombre manifestó que "es una medida que decidimos tomar para que situación de los chicos se conozca en todos lados, porque necesitamos la ayuda de la instituciones pero también de la sociedad completa".