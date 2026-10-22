La policía porteña logró desbaratar el motín en una comisaría del microcentro

Las fuerzas de seguridad porteña tomaron el control de la dependencia luego de cinco horas de negociaciones, y de que los presos liberaran a los tres policías que mantenían de rehén
La policía del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires retomó hoy el control de una comisaría ubicada en el microcentro porteño, a cuatro cuadras de la Casa de Gobierno, luego de que una decena de presos amotinados liberaran a tres policías que mantenían de rehenes, informaron fuentes oficiales.
El incidente se produjo en horas del mediodía, dentro de una celda, con una pelea entre diez detenidos alojados en la alcaidía. Cuando el enfrentamiento escaló, un policía entró a una celda para separar a los involucrados y terminó retenido por los internos junto con dos efectivos que llegó para ayudarlo, según informaron fuentes oficiales.
Videos filmados por los propios presos que circularon en las últimas horas mostraban a los agentes retenidos, uno sentado y otro que aparecía tirado en el piso, con sus piernas atadas con lo que parecía una camisa de un interno.
Luego de varias horas de negociación, y el pedido de la intervención de un fiscal, los presos dejaron ir a los rehenes, mientras la policía y los bomberos ingresaron arrojando gas-.pimienta y cortando los barrotes de las cárceles para sacar a los presos.
De inmediato, los efectivos retomaron el control de la comisaría ubicada en la calle Lavalle al 400. El ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Giménez, dijo a la prensa que: "No hay heridos, serán todos trasladados".
"Sobre el episodio que inició cerca del mediodía, ocurrió una toma de rehenes con 10 detenidos. Hubo una pelea entre los reos, la policía entró, separó a uno de ellos, los nueve restantes se acercaron. El personal policial fue a poner orden y fueron tomados de rehenes un comisario, un inspector y un oficial mayor", explicó el funcionario.
"Tras un rato de conversaciones, se recuperó la libertad del subcomisario y del inspector, quedó el oficial mayor hasta que terminó la negociación. Se conformó el comité de crisis con el jefe de policía, el Ministerio, personal de bomberos, el SAME con el doctor Crescenti, para salvaguardar a los reclusos y al personal policial", continuó.
"Se negoció durante toda la tarde, concurrieron la fiscalía y personal del Servicio Penitenciaro de la Nación. Se logró un buen acuerdo. Las 23 personas, los reclusos que fueron parte de esto, están detenidos ya fueron revisados por el SAME. Todos en perfecto estado de salud, ninguno fue golpeado, personal policial tampoco", añadió.
En cuanto al motivo del conflicto, sostuvo: "Se trató de un problema entre reclusos, fue entre ellos. Uno tenía mala conducta respecto a los demás y por eso se armó este problema". Al ser consultado por la supuesta negativa a un traslado a la cárcel de Marcos Paz, negó: "El Jefe de Gobierno, Jorge Macri firmó un acuerdo con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, donde se van a trasladar 700 detenidos en dos partes".