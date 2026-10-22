La policía porteña logró desbaratar el motín en una comisaría del microcentro

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De inmediato, los efectivos retomaron el control de la comisaría ubicada en la calle Lavalle al 400. El ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Giménez, dijo a la prensa que: "No hay heridos, serán todos trasladados".

"Sobre el episodio que inició cerca del mediodía, ocurrió una toma de rehenes con 10 detenidos. Hubo una pelea entre los reos, la policía entró, separó a uno de ellos, los nueve restantes se acercaron. El personal policial fue a poner orden y fueron tomados de rehenes un comisario, un inspector y un oficial mayor", explicó el funcionario.

"Tras un rato de conversaciones, se recuperó la libertad del subcomisario y del inspector, quedó el oficial mayor hasta que terminó la negociación. Se conformó el comité de crisis con el jefe de policía, el Ministerio, personal de bomberos, el SAME con el doctor Crescenti, para salvaguardar a los reclusos y al personal policial", continuó.

"Se negoció durante toda la tarde, concurrieron la fiscalía y personal del Servicio Penitenciaro de la Nación. Se logró un buen acuerdo. Las 23 personas, los reclusos que fueron parte de esto, están detenidos ya fueron revisados por el SAME. Todos en perfecto estado de salud, ninguno fue golpeado, personal policial tampoco", añadió.

En cuanto al motivo del conflicto, sostuvo: "Se trató de un problema entre reclusos, fue entre ellos. Uno tenía mala conducta respecto a los demás y por eso se armó este problema". Al ser consultado por la supuesta negativa a un traslado a la cárcel de Marcos Paz, negó: "El Jefe de Gobierno, Jorge Macri firmó un acuerdo con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, donde se van a trasladar 700 detenidos en dos partes".