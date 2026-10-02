Le concedieron la prisión domiciliaria a Callejero Fino y usará tobillera electrónica

La jueza tuvo en cuenta además que la pareja y la madre de Callejero Fino se presentaron en la audiencia y asumieron el compromiso de recibirlo y acompañarlo durante el cumplimiento de la domiciliaria. También fue valorado favorablemente el informe socioambiental realizado sobre la vivienda.

El fiscal Cosme Iribarren había solicitado inicialmente que el cantante fuera procesado con prisión preventiva al considerar que existía riesgo de fuga. Sin embargo, según consta en la resolución, no se opuso posteriormente a una medida morigeradora al entender que los riesgos procesales podían neutralizarse mediante el monitoreo electrónico y controles periódicos.

La imputación, además, fue modificada a portación ilegal de arma de guerra atenuada.

El arresto

Callejero Fino fue detenido el 30 de agosto en la zona de Villa La Ñata, partido de Tigre, cuando efectivos de la Policía Bonaerense detectaron una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba sin patente.

Durante el procedimiento, los agentes encontraron en el vehículo una pistola Glock calibre .40 con 12 proyectiles y la numeración limada. El hallazgo derivó en la detención del músico y de un familiar que viajaba como acompañante.

Detención del exmanager

Alvarenga declaró dos veces durante la investigación. En su última exposición habría explicado que llevaba el arma debido a las reiteradas amenazas que, según denunció, recibía de su exmanager Carlos Mauricio “Mauri” Fernández.

Fernández fue detenido el 18 de septiembre en una vivienda del country Maschwitz Club, en Escobar, después de la denuncia presentada por el cantante. La investigación quedó radicada en la UFI de Benavídez y fue caratulada como “Amenazas Coactivas”.

Durante aquel operativo, los investigadores incautaron un Volkswagen Bora y un teléfono celular. Según la información policial, el exmanager, de 39 años, registra antecedentes por delitos de robo calificado en poblado y en banda.

La denuncia por amenazas pasó así a formar parte del contexto planteado por la defensa para explicar por qué Callejero Fino circulaba armado cuando fue detenido.

Ahora, mientras continúa la investigación judicial, el músico podrá cumplir la prisión preventiva fuera de una unidad carcelaria una vez que la resolución quede firme. Tendrá prohibido abandonar su domicilio y permanecerá bajo vigilancia electrónica. En caso de incumplir cualquiera de las condiciones impuestas, el beneficio podrá ser revocado.

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