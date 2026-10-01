El acusado había recuperado la libertad el 12 de julio de este año y, tras el hallazgo del cuerpo de la joven, quedó bajo investigación de la UFI de Género de Tigre. A partir de las tareas investigativas, peritajes, testimonios, intervención del médico de Policía y otras diligencias de campo, los investigadores determinaron que el señalado sería el autor material del hecho.

Asimismo, se estableció que el acusado había enviado mensajes a su amigo Lautaro Isaías Paiz, de 24 años, en los que manifestó que se había “mandado una cagada” y que iba a quitarse la vida. De acuerdo con el material reunido hasta el momento, los investigadores presumen que el escenario del crimen podría haber sido montado por Sofía con el objetivo de ocultar su autoría.

Tras las tareas desplegadas para localizarlo, efectivos de la DDI lograron detener este jueves al acusado, quien permanecía prófugo en una zona descampada de Tigre. La investigación quedó a cargo de la UFI de Género de Tigre.