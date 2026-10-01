Marcelo Porcel irá a juicio por una causa de presunto abuso sexual de menores

Según la investigación, también existe material que señala que Porcel habría grabado a alumnos mientras se bañaban. Los hechos investigados habrían ocurrido en distintos lugares, entre ellos un departamento ubicado en Palermo, otro inmueble de su madre en Puerto Madero y una casa familiar situada en Londres.

La Justicia considera que los hechos investigados presentan distintos agravantes, entre ellos la edad de las presuntas víctimas, el vínculo de confianza que Porcel habría mantenido con los menores por ser el padre de sus compañeros y la reiteración de los episodios durante un período prolongado.

Durante el proceso, Porcel continuará en libertad, aunque deberá cumplir medidas de control. La Justicia consideró que existen riesgos procesales y dispuso que el empresario sea monitoreado en tiempo real por una comisaría. Además, el acusado había solicitado ser juzgado por un jurado popular, pero Bruniard rechazó ese pedido.

Con la resolución del juez, la causa quedó encaminada hacia el juicio oral, donde deberán analizarse las pruebas reunidas durante la investigación y las acusaciones formuladas contra Porcel. El debate estará a cargo de un tribunal integrado por tres jueces profesionales.