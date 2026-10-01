Marcelo Porcel irá a juicio por una causa de presunto abuso sexual de menores

La Justicia rechazó los planteos de la defensa y cerró la investigación, que reúne 10 hechos denunciados entre 2022 y 2023.
El juez Carlos Bruniard rechazó los planteos de Marcelo Porcel y elevó a juicio la causa en la que el empresario está acusado por presunto abuso sexual de menores, luego de una investigación reúne 10 hechos que habrían ocurrido entre 2022 y 2023 y que tuvieron como presuntas víctimas a compañeros de sus hijos, todos menores de 13 años.
La defensa había solicitado la nulidad de la causa después de que Bruniard ordenara la elevación a juicio en agosto. El magistrado rechazó finalmente ese planteo, dio por cerrada la investigación y dispuso que el expediente avance hacia la instancia de debate oral.
La resolución aceptó el pedido del fiscal Pablo Turano y del abogado Pablo Gianotti, representante de las familias de las presuntas víctimas. Porcel será juzgado por tres delitos: abuso sexual gravemente ultrajante, corrupción de menores y producción de material de abuso sexual infantil.
Entre las pruebas incorporadas al expediente se encuentran las declaraciones de los menores realizadas mediante Cámara Gesell. La defensa había intentado que esos testimonios fueran descartados, pero Bruniard consideró que pueden ser utilizados durante el proceso judicial.
Según la investigación, también existe material que señala que Porcel habría grabado a alumnos mientras se bañaban. Los hechos investigados habrían ocurrido en distintos lugares, entre ellos un departamento ubicado en Palermo, otro inmueble de su madre en Puerto Madero y una casa familiar situada en Londres.
La Justicia considera que los hechos investigados presentan distintos agravantes, entre ellos la edad de las presuntas víctimas, el vínculo de confianza que Porcel habría mantenido con los menores por ser el padre de sus compañeros y la reiteración de los episodios durante un período prolongado.
Durante el proceso, Porcel continuará en libertad, aunque deberá cumplir medidas de control. La Justicia consideró que existen riesgos procesales y dispuso que el empresario sea monitoreado en tiempo real por una comisaría. Además, el acusado había solicitado ser juzgado por un jurado popular, pero Bruniard rechazó ese pedido.
Con la resolución del juez, la causa quedó encaminada hacia el juicio oral, donde deberán analizarse las pruebas reunidas durante la investigación y las acusaciones formuladas contra Porcel. El debate estará a cargo de un tribunal integrado por tres jueces profesionales.
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