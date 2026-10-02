El hecho ocurrió en Escobar cuando dos jóvenes iban a alta velocidad y perdieron el control del vehículo. No sufrieron heridas de gravedad.
Un joven de 20 años oriundo de Pilar protagonizó un accidente conduciendo su camioneta a alta velocidad en la localidad de Loma Verde, en el partido bonaerense de Escobar, y tanto él como su acompañante no sufrieron heridas de gravedad a pesar de la brutalidad del hecho.
El episodio, que culminó cuando el Jeep Renegade en el que se desplazaban a alrededor de 140 kilómetros la hora, impactó contra un poste, y quedó filmado por uno de los jóvenes desde el interior del vehículo. Luego el propio conductor describió lo ocurrido a través de un audio de Whatsapp, en el que afirmó que "estaba medio escabio" y que había fumado marihuana.
Tal como informó El Día de Escobar, el hecho ocurrió el pasado domingo a la 1 de la madrugada en inmediaciones de las calles Boote y El Jacarandá, frente al predio deportivo Doble55inco.
El vehículo se dirigía en dirección al country San Sebastián y al llegar a una curva, el conductor perdió el control, se fue hacia la banquina y golpeó un poste de luz.
El joven fue identificado como Tomás Valentín Olcese (20), y según trascendió, es vecino de Pilar, mientras que su acompañante era Santiago Enrique Sacavini (20) . Ambos fueron asistidos en el lugar y luego trasladados al hospital provincial Enrique Erill.
A pesar de la violencia del choque, el conductor solo sufrió una herida en la ceja por la que recibió dos puntos de sutura.
En un audio posterior que circuló por WhatsApp, Olcese relató reveló las condiciones en las que había manejado. “Me comí la loma de burro, estaba yendo a 140 y se me fue el auto”, afirmó.
Además, relató que venían de un cumpleaños y reconoció que “estaba medio escabio” y que “había fumado un par de porros”.
En cuanto al vehículo, este sufrió importantes daños en distintos sectores de la carrocería. La parte frontal quedó deformada, la rueda delantera izquierda se desprendió y el lateral izquierdo presentó un fuerte aplastamiento.
A su vez, al menos dos postes del tendido eléctrico resultaron afectados. También se registraron averías en el ingreso al complejo deportivo Doble55inco y en una cámara de seguridad.
La causa fue caratulada como “lesiones culposas”. Las actuaciones quedaron en manos de la UFI Nº 5 del departamento judicial Zárate-Campana, a cargo del fiscal Christian Carrasco.
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