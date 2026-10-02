“Estaba medio escabio”: se filmó manejando a 140 km/h y se estrelló contra un poste en Loma Verde



Un joven de 20 años protagonizó un violento accidente cuando circulaba por la calle Boote en una camioneta Jeep Renegade. El audio de su confesión. https://t.co/gxdFI3dgPA pic.twitter.com/KgMfUmPxEr — El Día de Escobar (@eldiadeescobar) October 1, 2026

El joven fue identificado como Tomás Valentín Olcese (20), y según trascendió, es vecino de Pilar, mientras que su acompañante era Santiago Enrique Sacavini (20) . Ambos fueron asistidos en el lugar y luego trasladados al hospital provincial Enrique Erill.

A pesar de la violencia del choque, el conductor solo sufrió una herida en la ceja por la que recibió dos puntos de sutura.

En un audio posterior que circuló por WhatsApp, Olcese relató reveló las condiciones en las que había manejado. “Me comí la loma de burro, estaba yendo a 140 y se me fue el auto”, afirmó.

Además, relató que venían de un cumpleaños y reconoció que “estaba medio escabio” y que “había fumado un par de porros”.

Iba en su camioneta a alta velocidad.

En cuanto al vehículo, este sufrió importantes daños en distintos sectores de la carrocería. La parte frontal quedó deformada, la rueda delantera izquierda se desprendió y el lateral izquierdo presentó un fuerte aplastamiento.

A su vez, al menos dos postes del tendido eléctrico resultaron afectados. También se registraron averías en el ingreso al complejo deportivo Doble55inco y en una cámara de seguridad.

La causa fue caratulada como “lesiones culposas”. Las actuaciones quedaron en manos de la UFI Nº 5 del departamento judicial Zárate-Campana, a cargo del fiscal Christian Carrasco.