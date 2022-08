Luego de permanecer seis días internado en el Hospital Balestrini, el chico se mostró contento de poder retomar sus actividad e incluso sorprendió a los propios médicos que destacaron la velocidad de su recuperación.

Con total naturalidad, Joaquín declaró este mediodía para los móviles de los canales de noticias que lo aguardaban: "Estoy bastante bien. Los médicos me dicen que no me preocupe. Estuve a milímetros de perder la visión o morir, pero me dicen que voy a quedar como si no hubiera pasado nada".

El menor, que este año comenzó a ir y volver solo del colegio, no sufrió ningún tipo de daño neurológico y se encamina a una recuperación total por lo que estima que la semana próxima regresará a tomar clases como lo hacía hasta el martes pasado. "La verdad que no me imaginaba que me iba a ir tan rápido", admitió.

Al ser consultado sobre qué es lo que más ansiaba hacer mencionó reencontrarse con sus amigos y poder ver la televisión. Pero cuando desde el noticiero de El Trece se le preguntó con qué soñaba, qué pretende para su futuro, su respuesta fue contundente: "Quiero salir adelante, quiero vivir en otro país porque no me gusta como está la situación... Siempre lo veo por las noticias y es horrible todo lo que pasa".

"No sé sinceramente si nos vamos a mudar, es un cambio de vida", dijo en referencia a la posibilidad de dejar el barrio, y sobre si se animará a volver a caminar las mismas calles en las que sufrió el ataque expresó que con la ayuda de un psicólogo "dentro de una semana voy a estar bien".

Cabe recordar que por este hecho fueron detenidos dos adolescentes de 16 y 17 años, quienes se negaron a declarar ante el fiscal Emilio Spatafora, a cargo del la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 del Fuero de Responsabilidad Juvenil de La Matanza.

Los acusados fueron trasladados en calidad de detenidos a un instituto de menores de la ciudad de La Plata. Ambos fueron apresados el sábado por la madrugada tras ser identificados a través de una cámara de seguridad que captó el momento del ataque.