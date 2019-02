La víctima fue identificada como Jonatan Farías, de 24 años, en un hecho que ocurrió el sábado por la madrugada.

El muchacho había ido con un grupo de amigos a la “La Nueva Reserva II”, ubicado en la Avenida Hipólito Yrigoyen al 17.383. Sin embargo, lo que debía ser un momento de alegría se transformó en un violento escenario. “Estaban bailando, tomando algo. Los amigos dicen que de la nada el patovica lo sacó y cuando ellos salieron mi hermano estaba acostado en la calle, todo desangrado”, contó Daniela, en diálogo con el portal www.deBrown.com.ar.

ADEMÁS:

Evitó una entradera al chocar el auto de los delincuentes y fue baleado

Córdoba: un hombre mató a su esposa de varios disparos y luego se suicidó

La mujer desmintió que haya existido una discusión anterior. “Dicen que él estaba sentado y lo agarraron de atrás del cuello y lo sacaron”, agregó. Producto de los golpes, Jonathan habría quedado inconsciente en la vereda. Lo trasladaron al nosocomio Lucio Meléndez de Adrogué. Allí quedó internado. Había perdido mucha sangre y presentaba serias heridas en el rostro, razón por lo que deberá ser operado.“Cuando fue al hospital tenía la mandíbula rota en el medio y en los costados. Tienen que esperar que se desinflame para que no tenga que ir al quirófano dos veces”, explicó.

Además, detalló que el joven tiene también fracturada la pera. Realizaron la denuncia correspondiente en la Comisaría 4 de Almirante Brown. La familia de Farías dio a conocer lo sucedido a través de las redes sociales.

“Queremos que se haga viral para que el muchacho este no siga trabajando porque no puede seguir golpeando gente como si fuera nada. Mi hermano terminó internado, podría haber terminado muerto”, resaltó a este medio. No sería la primera vez que este lugar es escenario de un hecho de estas magnitudes. “Mucha gente me comentó que han pasado otros casos así. Creo que son dos bailes. Uno es El Castillo y el otro es La Reserva, que fue donde pasó”, subrayó Daniela. A fines del año pasado, Alejandro Condo, de 27 años, fue asesinado a la salida de “El Castillo”. Según las últimas informaciones, pese a la investigación llevada adelante, todavía no se logró detener a ningún sospechoso.