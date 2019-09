"El reencuentro fue mágico. Cuando nos vimos no la reconocí al instante pero, al abrazarla, me volvieron todos los recuerdos y las sensaciones", explicó Marina, quien añadió: "Estaba mi tío también. Cuando bajó del taxi le hice un juego que él me hacia cuando era chiquita y se puso a llorar, fue muy fuerte". La joven aclaró que tiene "muchísima memoria" y que logró recordarlos porque "el trauma fue muy grande".

Cabe destacar que Marina, de 28 años, fue secuestrada cuando era una niña en la localidad bonaerense de Marcos Paz por una presunta venganza narco relacionada con sus familiares. Hace cuatro meses, recuperó su identidad al reencontrarse a través de una página de Facebook con su madre biológica, que no dejó de buscarla en casi un cuarto de siglo.

"Yo reconocí a mi madre biológica por una foto de Facebook en la que aparezco de chiquitita con ella, después vi un video que publicó en el que decía que me estaba buscando y no me quedaron dudas, pero igual tardé una semana en escribirle", reveló Marina. Y añadió: "Mi mamá biológica me contestó inmediatamente, me pasó el WhatsApp y estuvimos hablando toda la noche".

En esas primeras comunicaciones, madre e hija hablaron luego 24 años sin poder hacerlo. La madre le contó que la buscó siempre y nunca dudó de que ella estuviera viva.

En todo este tiempo, la mujer publicó fotos en redes sociales buscando a su hija, habló con una envasadora de yerba mate para que publicaran su cara en el empaque y hasta se comunicó con el FBI.

Por su parte, Marina le contó a su madre -en sucesivos mensajes- que hace tiempo se alejó de sus apropiadores, que tuvo hijos y se casó, pero nunca dejó de sentir que, de alguna manera, iba a recuperar su identidad y que volverían a estar juntas.

"Ella sentía que yo estaba viva y estaba bien a pesar de que no tenía ninguna información de nada", remarcó la joven, quien fue secuestrada el 1 de febrero de 1995 a la salida del jardín de infantes al que asistía en Marcos Paz, donde residía con su familia.

Rastrillajes en todo el país

El caso produjo una enorme conmoción pública y una larga búsqueda de la Policía que incluyó desde rastrillajes en la zona y allanamientos hasta en Tierra del Fuego, que invariablemente dieron resultados negativos. Ocho meses después del rapto, su abuelo y su padre, Horacio y Fernando Esquivel, fueron detenidos y acusados de integrar una banda narco que también cometía robos a comercios.

Ahora, Marina está convencida de que el motivo del secuestro fue dañar a su abuelo porque quien la raptó era "una de las mujeres de mi abuelo". Finalmente, Marina concluyó: "A mí me secuestraron y me vendieron en Mar del Plata a una familia para hacerle daño a mi abuelo, pero no vieron que le hacían daño a mi mamá".

