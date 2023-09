Mecánico asesinado en Ituzaingó: qué arrojó la autopsia

El cuerpo de Ariel Charrutte (34) fue entregado a sus familiares, quienes lo velaron desde anoche en la casa Reviello, situada en avenida Eva Perón y González Barboza, frente al cementerio municipal de Morón, donde este mediodía finalmente lo inhumaron en medio de escenas de profundo dolor.

Sobre el informe preliminar de autopsia, los voceros detallaron que Charrutte presentaba un "orificio redondeado con halo de contusión interciliar compatible con orificio de entrada de proyectil de arma de fuego, incautándose el elemento productor alojado en cuero cabelludo el cual resulta ser proyectil calibre 380 apto para futuro cotejo".

La muerte, agregó la autopsia, fue a raíz de un "sangrado intracraneal producido por herida de proyectil de arma de fuego en cráneo".

Fuentes con acceso a la causa informaron que la titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 descentralizada de Ituzaingó, María Laura Cristini, trabajaba junto con la policía de la zona en la identificación de los homicidas, aunque esta tarde se determinó que unas huellas levantadas de la moto involucrada en el hecho no son aptas para cotejo.

Por ello, los pesquisas se centraban en el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron distintas secuencias de lo ocurrido para tratar de obtener pistas sobre los asesinos, al tiempo que aguardan para las próximas horas los resultados de otros peritajes.

"Ariel era un mecánico de motos que trabajaba desde muy temprano hasta las nueve de la noche todos los días para su mujer y sus hijos que ahora van a tener que oler la remera de su padre. Él atendía su taller de motos todos los días y era muy responsable. Mi hija está adentro llorándolo porque lo mataron y no entiendo por qué hacen eso, porque si les faltan alimentos que salgan a trabajar", dijo esta mañana Noemí, suegra de la víctima, en la puerta de la sala velatoria.

"Ahora mi hija va ser mamá y papá al mismo tiempo. Pido justicia por Ariel", remarcó.

image.png El mecánico asesinado en Ituzaingó.

El hecho

El hecho sucedió poco después de las 21 del martes en la intersección de las calles Caaguazú 2500, casi esquina Bertole, de Ituzaingó sur, en el oeste del conurbano bonaerense.

Charrutte estaba en su taller mecánico que comparte con un amigo cuando ambos fueron testigos de cómo dos delincuentes armados le robaban la moto a un kiosquero de la cuadra.

Los asaltantes, según los testigos, no lograron hacer arrancar la Gilera blanca que le habían sustraído al comerciante y comenzaron a llevarla a pie, secuencia que quedó grabada por una cámara de seguridad, donde se puede ver al mecánico salir armado a perseguir a los ladrones.

Instantes después, Charrutte y su socio se montaron a su moto Corven Triax de 150 cilindradas y salieron a perseguir a los ladrones con la intención de recuperar el vehículo que le habían robado al kiosquero.

Según las fuentes consultadas por Télam, cuando los asaltantes advirtieron esta situación, dejaron tirada la moto robada y se escondieron atrás de un árbol para comenzar a dispararles a las personas que los querían atrapar.

Así fue como el mecánico Charrutte recibió un balazo en la cabeza, a la altura del ojo izquierdo, que lo tumbó y le provocó la muerte en el lugar.

Finalmente, los delincuentes escaparon con la moto Corven Triax de Charrutte, que luego abandonaron a cinco cuadras, junto a dos camperas.

Joaquín, el joven que acompañó al mecánico para perseguir a los delincuentes, dijo en declaraciones a la prensa: "Yo no los pude ver bien porque era de noche y no se pudo ver. Yo pude esconderme detrás de un auto y una bala me rozó la espalda y dio en mi buzo".

El testigo contó que él mismo fue quien le avisó a la mujer de su amigo que lo habían asesinado y pidió que se esclarezca el caso: "Yo le comenté a la mujer. Era padre de tres hijos. Toda la policía los está buscando y se fueron para el lado de Merlo. Solo pedimos que se haga justicia para que esas lacras pierdan".