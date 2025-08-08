Megaoperativo contra los herederos de "Dumbo": drogas, armas y dos granadas

IMG-20250808-WA0006

Los allanamientos fueron solicitados por la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes (UFEIDE), a cargo de la fiscal Cecilia Amil Martín, mientras que los involucrados son los sucesores del narco conocido como “Dumbo”, quien lideró durante años una organización criminal dedicada a la venta de drogas en el barrio Padre Mugica, perteneciente a Villa Lugano.

Durante los procedimientos se incautaron dos granadas de mano, 67 gramos de marihuana, 133 envoltorios de cocaína, municiones calibre 22, como así también 1.500 dólares y 26.000 pesos.

IMG-20250808-WA0005

La investigación estuvo a cargo de la División Investigaciones Antidrogas Zona Sur de la Policía de la Ciudad, y se extendió durante dos meses, con tareas encubiertas, filmaciones, seguimientos y el uso de la figura del "agente revelador".

Según se determinó, los compradores ingresaban a los distintos edificios del complejo, conocidos como “plateas”, bajo la supervisión de "soldaditos" o "alertadores", y una vez autorizados accedían a los departamentos donde concretaban la compra de las sustancias.

VID-20250808-WA0012

La investigación determinó que la droga era provista desde los barrios Zavaleta y la Villa 1-11-14, lugares que fueron incluidos en la pesquisa.

Participaron alrededor de 400 policías de las brigadas de Investigaciones, Policía Barrial, Grupos Especiales, Cibercrimen, Escuadrón Aéreo, motorizada, División Intervenciones Rápidas (DIR), la Dirección de Operaciones Urbanas de Contención, Comunal, Canes, Tecnologías Aplicadas y Alcaidías, más 50 vehículos entre móviles y motos, y dos helicópteros.

Durante el operativo, que se extendió desde las 19:30 del jueves hasta la madrugada del viernes, se desplegaron más de 400 efectivos de diferentes divisiones como Policía Barrial, Cibercrimen, Grupos Especiales, DIR, Escuadrón Aéreo y Canes, entre otras, con 50 móviles y dos helicópteros.

VID-20250808-WA0013

Los allanamientos fueron ordenados por la titular de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes (UFEIDE), Cecilia Amil Martín, y monitoreados desde el Instituto Superior de Seguridad Pública por el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez; el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro; y el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló.

El saldo del operativo fue el siguiente:

• 30 allanamientos (23 en el Barrio Mugica, 3 en Zavaleta, 2 en Inta y 2 en la 1.11.14)

• 20 personas detenidas (10 hombres y 10 mujeres, todos mayores de edad)

IMG-20250808-WA0010

• Secuestro de 7,019 kilos de marihuana, 62,94 gramos de cocaína y 214,46 gramos de pasta base.

• Incautación de un revólver calibre .38 con cinco cartuchos, un chaleco antibalas y dos granadas de mano de disuasivo químico.

• 41 municiones calibre 22, 19 celulares y elementos de fraccionamiento de droga

En tanto, se informó que la figura del agente revelador -un policía designado judicialmente que simula comportamientos delictivos para recolectar pruebas- fue clave para los resultados del operativo.

La intervención del agente revelador fue coordinada entre la Fiscalía, el Ministerio de Seguridad porteño y el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la premisa de identificar responsables, incautar bienes y desarticular redes criminales sin necesidad de infiltrarse como sí lo hace un agente encubierto.