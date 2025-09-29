Moreno: ladrones disfrazados de policías robaron una financiera y escaparon a los tiros

Según informaron voceros de la Secretaría de Seguridad local, no hubo heridos en el hecho. A pesar de la violencia, los disparos ocurrieron mientras la banda escapaba del lugar, no durante la confrontación inicial. Los delincuentes lograron saquear la caja de la financiera y huyeron del edificio tras efectuar varios tiros al aire para amedrentar al personal de la entidad.

El robo

Los falsos policías accedieron al establecimiento haciéndose pasar por miembros de una fuerza de seguridad. Exigieron que los empleados entregaran el dinero. Luego, huyeron tras concretar el robo, disparando al aire para intimidar al personal de la empresa. La intervención policial ocurrió después de la huida.

Los investigadores buscan determinar cuántos integrantes formaron parte de la banda y si alguno mantiene vínculos con agentes policiales reales. También analizan el origen de los uniformes, credenciales y armas, para saber si fueron robados a fuerzas oficiales o falsificados.

Otra línea investigativa apunta a ubicar a los cómplices que colaboraron en la fuga y reconstruir la ruta de escape utilizada tras el robo. Además, se investiga la posibilidad de que existan hechos similares en la zona, bajo la misma modalidad de hacerse pasar por policías.