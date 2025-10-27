Misiones: un policía mató a su exnovia, se enfrentó a sus colegas y se suicidó en vivo

Vecinos del barrio 80 viviendas llamaron a la policía luego de escuchar gritos de auxilio provenientes de la casa de Natanael Comes, oficial que prestaba servicios en la misma fuerza. Al llegar, los efectivos fueron recibidos a disparos por Comes, quien se atrincheró dentro de la vivienda.

Relación terminada y violencia

Antes del tiroteo, Comes había asesinado a su exnovia, la oficial ayudante Daiana Raquel Da Rosa (26), quien trabajaba en la Comisaría de la Mujer. La relación había terminado hace unos meses, según confirmaron desde la fuerza.

Durante el enfrentamiento, Comes inició una transmisión en vivo, amenazando con quitarse la vida si sus colegas entraban a la casa. En las imágenes se lo ve caminando con el arma reglamentaria apoyada en el mentón, mientras hablaba con sus compañeros, quienes intentaban persuadirlo de que no lo hiciera.

En la grabación, Comes se dirige a la cámara: “Los quiero mucho, gracias gente”, mientras se acerca a la cocina, donde estaba el cuerpo de su exnovia. Entre palabras de disculpa, patea las vainas de los disparos y, segundos después, se dispara.

Al escuchar la detonación, los oficiales ingresaron y encontraron a Da Rosa muerta sobre la mesada. Comes fue trasladado con vida al hospital, pero falleció poco después. Desde la Jefatura de Policía de Misiones aclararon que no existían medidas judiciales ni antecedentes por violencia de género entre los oficiales involucrados.

El hecho reabre el debate sobre la seguridad interna en la policía y la prevención de la violencia dentro de la fuerza, mientras la comunidad de Andresito sigue conmocionada por un caso que combina crimen, tragedia y transmisión en vivo.