Un micro chocó contra un auto en Misiones y cayó a un arroyo: 9 muertos

El micro de la empresa Sol del Norte, en el que viajaban 50 pasajeros, chocó con un auto particular que venía de la mano contraria, perdió el control y cayó al arroyo Yazá, provocando hasta el momento nueve muertos, entre ellos seis hombres y tres mujeres, y 31 heridos de distintas consideraciones.

El accidente tuvo lugar en la madrugada de este domingo sobre el kilómetro 892 de la Ruta Nacional 14, entre Oberá y Campo Viera. Aunque por el momento no trascendieron los motivos del siniestro vial, se explicó que cuando el micro y el auto colisionaron había mucha niebla en el camino, lo que redujo la visibilidad.

misionesarroyo2 El micro cayó sobre el arroyo Yazá.

Ante este escenario, donde el operativo se centra sobre el arroyo, las autoridades comunicaron que el número de fallecidos puede aumentar con el paso de las horas y que, entre las víctimas fatales, se encuentra el conductor del auto Ford Focus, además de pasajeros del ómnibus.

"Aún no tengo mucha información, porque al conductor y al guarda los trasladaron al hospital de Oberá y están, como todo el resto de los pasajeros, en observaciones y no tenemos acceso a hablar con ellos", comentó Ariel Senchuk, propietario de la empresa Sol del Norte.

"A simple vista puedo deducir que hubo un impacto entre el auto y el colectivo. Por el lugar donde impacta el auto en el colectivo, que sería en la parte delantera del lado del chofer, estimo que el chofer habrá perdido el control", evaluó en declaraciones al diario El Territorio, de Misiones.

Entre los fallecidos hay cuatro estudiantes de la Universidad Nacional de Misiones. "Acompañamos en este momento de intenso pesar a las familias, amistades, docentes y compañeros de las víctimas. No hay palabras suficientes para dimensionar la pérdida de jóvenes que formaban parte de nuestras aulas, proyectos y sueños compartidos”, señaló el Centro de Centro de Estudiantes de la Facultad de Arte y Diseño (CEFAyD) en un comunicado.

En el lugar trabajan efectivos de la Unidad Regional II de Oberá, dotaciones de Bomberos de la Policía y Voluntarios, personal de la Comisaría de Campo Viera, la División Seguridad Vial y Policía Científica. La Ruta Nacional 14 permanece con un solo carril habilitado, por lo que se solicita a los automovilistas circular con extrema precaución y evitar la zona si no es estrictamente necesario, a fin de facilitar las tareas de rescate, asistencia y peritaje.