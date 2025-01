Morón: el desgarrador relato de la mamá del joven asesinado en un tiroteo narco

Luego del hecho, Marcela Camardo, la madre del joven asesinado, habló en Radio Rivadavia, en el programa “Cristina Sin Vueltas”.

“Todavía no puedo entender que me mataron a mi hijo, inocente, porque él venía caminando, para venir a dormir”, relató la mujer.

"Lo tiraron como un perro"

Además, mencionó: “Me lo tiraron como un perro a mi hijo, porque él venía directamente a dormir a mi casa, le empezaron a tirar el tiro como si fuera cualquier cosa ”.

“Me sacaron un pedazo de mi alma. Encima éramos muy unidos los tres, me sacaron todo” detalló Marcela.

Luego señaló: “La escena fue horrible, fue capturada por una cámara de seguridad. En el momento que sucedió, mi hijo más chico me dice, mami están tirando tiros acá al frente y estábamos mirando todo por la ventana cuando entraron a tirar tiros donde venden droga”.

Embed

“Primero empezaron a tirar tiros a un auto, que estaba en esta vereda, en la casa de una amiga mía, justo viene mi hijo caminando y le empezaron a tirar tiros a él. Tras el hecho, mi hijo ve por la ventana y dice, mamá parece que hay una persona tirada en el piso, en la vereda”, añadió la madre.

"Después, el hermano ve que es la zapatilla del hermano que tenía puesta, baja y se da cuenta que era mi hijo que estaba tirado”, describió.

En tanto, afirmó: “Bajé corriendo y era mi hijo que ya no tenía mucha vida, lo encontré todo sangrado. Ahí me di cuenta que me quedé sin hijo y se llevaron una parte mía”.

Venta de drogas y balazos las 24 horas

Luego de ser consultada sobre los hechos ocurrentes de homicidio en el barrio, la mujer respondió: “Hace poco empezó con todo esto de vender las 24 horas. Ya era normal que pasen motos y que tiren tiros como si nada”.

Por otro lado mencionó que “los policías estaban esperando que hubiera una muerte, porque hoy fue mi hijo, pero podía haberle pasado a cualquier persona que pasará por la vereda”.

Por último, la mamá agregó: “Esto tenía que ser mucho antes, cuando sabían que vendían droga por todos lados. Venden droga por todos lados y nadie hace nada”.

Embed Esto pasa en Morón. Mataron a un laburante que quedó en medio de un tiroteo entre narcos. Los vecinos piden justicia.



El Conurbano quedó en manos de los delincuentes gracias a Kicillof. pic.twitter.com/d1RWGp9Um1 — Reddington (@RayReddingtton) January 3, 2025

Detuvieron al dueño del búnker de drogas

El dueño de un búnker que comercializaba drogas en el municipio de Morón fue detenido tras haber sido acusado como cómplice del asesinato de un joven de 22 años que murió a sangre fría mientras volvía a su casa, mientras que la persona que disparó continúa prófugo.

Por el momento, la policía bonaerense sólo encontró a uno de los responsables del crimen, mientras que al culpable de la muerte del joven, identificado como Franco, todavía continúan buscándolo, informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas.

Los vecinos reclaman en las calles de Morón

Por otro lado, la familia del fallecido y vecinos de Morón continúan en las calles reclamando el esclarecimiento del homicidio. En las cámaras de seguridad se vio que el prófugo llegaba al búnker a comprar drogas pero no se las vendieron, por lo que pateó la puerta y ante la negativa a abrirle comenzó a disparar al aire y le impactó al joven.

El hecho ocurrió en la madrugada del viernes en las calles Santa Catalina y Humahuaca, en el barrio 20 de junio, detrás de la base aérea

Franco volvía de trabajar cuando quedó en medio de un tiroteo narco y falleció tras recibir un disparo en la cabeza de un hombre identificado como Patricio Leonel Correa, de 24 años. Los familiares, en medio del dolor, se enfrentaron con la Policía en reclamo por la falta de acciones tras las diversas denuncias contra el búnker.