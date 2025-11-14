Operativo contra difusión de material de abuso sexual infantil en todo el país

Los procedimientos formaron parte de la Operación "Escudo Infantil" destinado a desactivar una red de difusión de material de abuso sexual infantil en Argentina que incluyó el allanamiento de la casa del jugador profesional Cristian Tarragona de Unión de Santa Fe. No obstante, el club informó que el procedimiento se centró en revisar un dispositivo del hogar y que no hay imputaciones ni medidas contra el futbolista o su familia.

En Puerto Madryn, el Ministerio Público Fiscal informó que se incautaron notebooks, computadoras, celulares y otros soportes digitales que serán sometidos a peritajes. Las autoridades detallaron que el trabajo se centró en copias forenses y análisis de tráfico informático.

En Corrientes, los operativos se desplegaron en Curuzú Cuatiá y Mercedes. En esta última localidad se allanó un predio del Ejército Argentino, donde un soldado quedó bajo investigación. Todos los elementos secuestrados fueron trasladados para análisis técnico.

Un detenido

La única detención confirmada se registró en la ciudad de Garupá, provincia de Misiones, donde un hombre de 54 años fue arrestado por orden judicial. En total se secuestraron cuatro notebooks, tres computadoras de escritorio, ocho tablets, 26 celulares y 15 unidades de almacenamiento, además de otros dispositivos electrónicos.

La causa comenzó en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°8 de Berazategui, en el Departamento Judicial Quilmes, tras un reporte emitido por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC). Ese aviso identificaba intercambios de MASI entre distintos usuarios.

Un allanamiento inicial en Quilmes permitió hallar más de 120 archivos y conversaciones con usuarios menores de edad, lo que derivó en la coordinación nacional que dio lugar a los procedimientos actuales.