Condenan a la directora del Ballet Salta por el abuso de su nieto

La denuncia fue impulsada por su propio hijo y padre de la víctima, Aníbal Jiménez, quien confirmó el veredicto y afirmó: “Se hizo justicia”.

La decisión marca un punto de quiebre para una figura emblemática de la danza local, además de romper el vínculo desde familiar desde que se conocieron los hechos.

La denuncia fue radicada en junio de 2022 en la Ciudad de Buenos Aires por la propia víctima, quien sostuvo que, a partir de los 10 años, y hasta los 17, sus abuelos abusaron de él cuando se quedaba a dormir en su casa en Salta.

Otro punto que destacó en la denuncia es que algunos ataques tuvieron lugar en Mar del Plata, ciudad en la que pasaban las vacaciones familiares, señaló el medio El Tribuno.

Por el momento ambos acusados seguirán en libertad hasta que la condena quede firme. No se informó si la pena será de cumplimiento efectivo.

La palabra de la víctima

Quien también se expresó públicamente fue la víctima, que en la actualidad reside en Buenos Aires y desarrolla su carrera profesional como bailarín. En diálogo con Gente de Salta, reprochó un reconocimiento que recibió Jiménez: “Es increíble que homenajeen a una violadora”.

Durante la entrevista, el joven sostuvo que la decisión de hablar públicamente surgió por el deseo de dar un mensaje de apoyo a quienes atravesaron situaciones similares.

“Hablar de ella me remueve todo, pero hablo para que la gente diga basta, diga no, hasta acá llegaste. Nunca es tarde para hablar y empezar a sanar”, manifestó, al tiempo que agradeció el acompañamiento de su familia, la ayuda terapéutica y el respaldo recibido de organismos de protección de víctimas durante todo el proceso.

El joven también reconoció que recibió comentarios de personas quienes dudaron de la acusación dada la figura pública de su abuela. Y relató cómo cortó lazos con el entorno familiar y con la danza folclórica salteña, optando por desarrollarse en otros circuitos artísticos.

El comunicado de la institución

Ballet Salta publicó un comunicado luego de que se conozca la sentencia: “Es importante aclarar que, conforme a la legislación vigente, esta sentencia no se encuentra firme, estando a la espera de los fundamentos correspondientes, y se encuentran en trámite los recursos legales previstos por el ordenamiento jurídico. En este marco, Marina Jiménez continúa eximida de prisión, cumpliendo las obligaciones procesales correspondientes y poniéndose a disposición de las autoridades judiciales”.

“Con más de cincuenta y cinco años de trayectoria artística y formativa en la provincia y en el país, renovamos nuestro compromiso con la transparencia, la responsabilidad institucional y el respeto hacia nuestra comunidad, hacia nuestros alumnos y hacia el público que nos acompaña desde hace décadas”, continua el escrito.

Se indicó que las actividades seguirán desarrollándose “adaptándose al contexto actual y priorizando el funcionamiento ordenado de su labor cultural”.