María Cash: revocan el sobreseimiento del camionero que la vio por última vez

La Sala I de la Cámara Federal de esa provincia ordenó que continúen las pesquisas hasta que se esclarezca la hipótesis que maneja la querella y el fiscal Eduardo Villalba sobre el hombre acusado por el delito de homicidio agravado por alevosía.

Los jueces Ernesto Solá Espeche, Santiago French y Luis Renato Rabbi Baldi Cabadillas consignaron que hasta el momento no se alcanzó el grado de certeza negativa para dar por terminada la etapa de instrucción.

Conforme al escrito de 129 páginas, el tribunal desestimó los planteos de nulidad presentados por las partes, aceptó “parcialmente” los recursos de apelación del fiscal y el defensor público de la víctima y revocó el sobreseimiento de Romero para la continuidad de la investigación (artículo 309 del Código Penal de la Nación).

A su vez, se rechazaron las solicitudes de apartamiento de la jueza y se hizo lugar a la petición del particular damnificado de suprimir las declaraciones de Jesús Virgilio Chuquisaca y Carlos Enzo Cuellar.

image

La causa

La desaparición de María Cash ocurrió el 8 de julio de 2011, cuando fue vista por última vez en la rotonda de Torzalito, General Güemes, al subir al camión conducido por Romero. Desde entonces, su paradero permanece desconocido.

La investigación, que transitó por tres jurisdicciones y acumuló cientos de denuncias y testimonios, estuvo marcada por pistas falsas, hipótesis de trata de personas y la intervención de testigos que luego fueron imputados por falso testimonio. El fiscal general argumentó que el sobreseimiento de Romero se dictó sin agotar la investigación y que “no existe la certeza negativa necesaria para desvincular al imputado”, lo que obliga a continuar con la pesquisa.

Entre las pruebas pendientes, destacó la necesidad de confrontar los estudios de geolocalización y velocidades del camión, así como profundizar en el análisis del entorno de Romero, donde se detectaron “conversaciones sospechosas” y posibles maniobras de encubrimiento. En palabras del fiscal, “resulta contradictorio que las mismas evidencias que antes sustentaron la detención e imputación de Romero, ahora sean consideradas insuficientes para continuar la etapa de instrucción”.

Por su parte, el defensor público de la víctima, en representación de la familia Cash, sostuvo que el fallo de primera instancia no alcanzó el estándar requerido para cerrar el proceso en la etapa de instrucción. Señaló que “en este tipo de casos gravísimos que involucran la desaparición de una mujer, existe por parte del Estado un deber de diligencia reforzado que impide clausurar el proceso cuando no hay certeza negativa, tal como ocurre en el presente, pues se encuentra probado que María Cash -luego de subir al camión de Romero y de interactuar con él- desapareció para siempre”.

La Justicia también recomendó profundizar la investigación sobre el entorno laboral y familiar de Romero, ante la existencia de “conversaciones que evidencian una expectativa por parte del nombrado y su entorno respecto del avance de la causa”, y sobre la documentación aportada por su empleador, Miguel Segura, que presentó un remito con fecha inconsistente.

Entre las medidas sugeridas, se incluye la identificación de empleados del supermercado “Miguelito” que participaron en la descarga del camión el día del hecho, la verificación de la originalidad de los documentos respaldatorios del viaje y la posibilidad de realizar nuevos rastrillajes en la zona de El Tunal, donde una denuncia anónima señaló que podría haberse arrojado el cuerpo de la víctima.