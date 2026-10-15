El juicio contra Pity Álvarez continúa en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29.

Por tanto y de manera subsidiaria, los abogados habían pedido que se cite a declarar a los peritos Rafael Herrera Milano y Enrique Gallego, quienes firmaron en disidencia, “junto con los profesionales médicos y de salud mental que intervinieron contemporáneamente durante la internación” del músico.

Si bien el informe “no advierte una alteración de las facultades psíquicas”, los peritos de parte firmaron en disconformidad y señalaron que “el peritado no se encontraba lúcido”, al momento de realizar el análisis.

“También subsidiariamente se convoque a los profesionales intervinientes de Clínica Dharma, Hospital Tornú y restantes equipos asistenciales cuya actuación resulte necesaria para esclarecer las contradicciones entre los antecedentes contemporáneos y el dictamen del Cuerpo Médico Forense”, agrega el documento.

El caso

La acusación sostiene que el exlíder de Intoxicados y Viejas Locas asesinó de cuatro disparos a Cristian Maximiliano Díaz el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano, después se dio a la fuga, descartó el revólver en una alcantarilla y concurrió al famoso boliche Pinar de Rocha, ubicado en la localidad bonaerense de Ramos Mejía.

“Era él o yo, y creo que cualquier animal hubiera hecho lo mismo”, expresó Pity Álvarez ante los medios cuando se entregó a la Policía.

El intérprete, de 54 años, está imputado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, cuya pena va de ocho a 25 años de prisión.