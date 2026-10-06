Las pericias determinaron que Pity Álvarez está apto para el juicio por homicidio

El informe sobre el músico “no advierte una alteración de las facultades psíquicas”. No obstante, un perito de parte sostuvo que “no se encontraba lúcido".
Las pericias interdisciplinarias realizadas a Cristian "Pity" Álvarez determinaron que el músico se encuentra apto para continuar en el juicio donde se lo acusa de homicidio. De todos modos, un perito de causa firmó en disconformidad
Si bien el informe destacó que el cantante “no advierte una alteración de las facultades psíquicas”, un perito de parte firmó en disconformidad y sostuvo que “el peritado no se encontraba lúcido”, al momento de realizar el análisis.
En el marco del juicio donde se le imputa el asesinato a Cristian Maximiliano Díaz, de cuatro disparos, el 12 de julio de 2018, en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano, se llevó adelante el estudio sobre el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, por lo que debió ser trasladado desde el hospital psiquiátrico Solar Colonial de Castelar hasta el Cuerpo Médico Forense (CMF).
El resultado del estudio indicó: “Desde el punto de vista psicológico-psiquiátrico forense, y sobre la base de la totalidad de los elementos examinados (longitudinal y transversalmente), se considera que las funciones psíquicas relevantes para la comprensión y participación en el proceso se encontraron compensadas”.
Además, las pericias señalaron que “no se advierten, al momento de la presente valoración, indicadores objetivos y suficientes que permitan establecer la existencia de una alteración de las facultades psíquicas de entidad tal que determine una incapacidad para comprender el sentido y alcance del proceso y ejercer adecuadamente las facultades que le corresponden en el mismo desde el punto de vista pericial-forense”.
No obstante, informaron: “Cabe señalar que, durante la entrevista actual, se observó una participación, por momentos, limitada y fluctuante por parte del entrevistado. Tal circunstancia constituye un elemento que debe ser considerado dentro de la evaluación, pero no consideramos, por sí misma, equivalente a un impedimento procesal, ni que permita establecerlo de manera aislada”.
Además de dar crédito a la pericia llevada adelante en febrero pasado, en la que concluyeron que Pity Álvarez estaba apto para afrontar el proceso, los profesionales consideraron que el examinado presentó aptitud para afrontar el proceso, no encontrándose elementos suficientes que permitan establecer una alteración mental sobreviniente de entidad tal que impida su prosecución”.
Sin embargo, el cierre del comunicado destacó que “la capacidad procesal debe determinarse a partir de las aptitudes funcionales relevantes y de su comportamiento en un contexto procesal, valorados también longitudinalmente”.
Al tiempo, sugirieron al “Tribunal que, dentro de sus facultades y posibilidades procesales, disponga las medidas que estime necesarias para promover la adecuada contención y supervisión del imputado durante su eventual participación remota en las audiencias”.
La defensa del músico había señalado con anterioridad que se presentarían con peritos de parte. Al final del escrito, se puede leer, en manuscrito, la descarga de uno de los profesionales intervinientes: “Se firma en disconformidad total porque, al momento del examen, el peritado se encontraba vigil y no lúcido, tal como lo informan los peritos oficiales; por lo cual no es concordante con un juicio normal”.
Además, el perito de la defensa consideró que se “constatan funciones neurocognitivas deficitarias” y “se mantiene la indicación de internación involuntaria por presentar un riesgo para sí y para terceros, al momento presente”.
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