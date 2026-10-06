Las pericias determinaron que Pity Álvarez está apto para el juicio por homicidio

Más detalles de la pericia de Pity Álvarez

Además, las pericias señalaron que “no se advierten, al momento de la presente valoración, indicadores objetivos y suficientes que permitan establecer la existencia de una alteración de las facultades psíquicas de entidad tal que determine una incapacidad para comprender el sentido y alcance del proceso y ejercer adecuadamente las facultades que le corresponden en el mismo desde el punto de vista pericial-forense”.

No obstante, informaron: “Cabe señalar que, durante la entrevista actual, se observó una participación, por momentos, limitada y fluctuante por parte del entrevistado. Tal circunstancia constituye un elemento que debe ser considerado dentro de la evaluación, pero no consideramos, por sí misma, equivalente a un impedimento procesal, ni que permita establecerlo de manera aislada”.

Además de dar crédito a la pericia llevada adelante en febrero pasado, en la que concluyeron que Pity Álvarez estaba apto para afrontar el proceso, los profesionales consideraron que el examinado presentó aptitud para afrontar el proceso, no encontrándose elementos suficientes que permitan establecer una alteración mental sobreviniente de entidad tal que impida su prosecución”.

Pity Álvarez fue sometido a pericias.

Sin embargo, el cierre del comunicado destacó que “la capacidad procesal debe determinarse a partir de las aptitudes funcionales relevantes y de su comportamiento en un contexto procesal, valorados también longitudinalmente”.

Al tiempo, sugirieron al “Tribunal que, dentro de sus facultades y posibilidades procesales, disponga las medidas que estime necesarias para promover la adecuada contención y supervisión del imputado durante su eventual participación remota en las audiencias”.

La defensa del músico había señalado con anterioridad que se presentarían con peritos de parte. Al final del escrito, se puede leer, en manuscrito, la descarga de uno de los profesionales intervinientes: “Se firma en disconformidad total porque, al momento del examen, el peritado se encontraba vigil y no lúcido, tal como lo informan los peritos oficiales; por lo cual no es concordante con un juicio normal”.

Además, el perito de la defensa consideró que se “constatan funciones neurocognitivas deficitarias” y “se mantiene la indicación de internación involuntaria por presentar un riesgo para sí y para terceros, al momento presente”.