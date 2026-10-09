Por tanto y de manera subsidiaria, los abogados habían pedido que se cite a declarar a los peritos Rafael Herrera Milano y Enrique Gallego, quienes firmaron en disidencia, "junto con los profesionales médicos y de salud mental que intervinieron contemporáneamente durante la internación" del artista.

Si bien el informe “no advierte una alteración de las facultades psíquicas”, ambos peritos firmaron en disconformidad y señalaron que “el peritado no se encontraba lúcido”, al momento de realizar el análisis.

"Hasta tanto estas cuestiones sean resueltas, solicitamos que se suspenda la audiencia convocada para este viernes a las 11:30 (...)", se lee en el escrito de 22 páginas al que accedió esta agencia, mientras que reclamarán nuevamente la nulidad del debate debido a que transcurrieron más de 16 días desde la última audiencia.

“También subsidiariamente se convoque a los profesionales intervinientes de Clínica Dharma, Hospital Tornú y restantes equipos asistenciales cuya actuación resulte necesaria para esclarecer las contradicciones entre los antecedentes contemporáneos y el dictamen del Cuerpo Médico Forense”, agrega el documento.