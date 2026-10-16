Pity Álvarez: su expareja defendió al músico y justificó el asesinato de Cristian Díaz

"Limpíó la mugre del barrio"

En ese contexto, justificó el accionar de Álvarez con una frase que generó controversia: “Limpió la mugre del barrio”. Además, sostuvo que “la gente estaba contenta” después del episodio y calificó a Díaz como “el chorro del barrio”.

La mujer también intentó desvincular al artista de cualquier comportamiento violento habitual. “Es bueno y para nada agresivo”, aseguró, pese a la gravedad de la acusación que enfrenta.

Al referirse directamente al momento del crimen, expresó que “era él o el otro”, una afirmación similar a la que el propio Álvarez había pronunciado cuando se entregó a la Policía: “Era él o yo, y creo que cualquier animal hubiera hecho lo mismo”.

Las declaraciones fueron utilizadas por la defensa para reforzar su postura sobre las circunstancias en las que ocurrió el homicidio. El abogado Javier Baños sostuvo que su defendido “actuó en legítima defensa, o en todo caso en exceso”.

Otros testimonios y la continuidad del juicio

Durante la audiencia también declaró Marcelo Ainkman, quien coincidió con la descripción del contexto de inseguridad realizada por la expareja del músico.

El testigo aseguró que en el barrio Samoré “era normal escuchar disparos” y sostuvo que Álvarez era hostigado habitualmente por delincuentes, en un escenario que describió como de violencia extrema.

Mientras tanto, el artista de 54 años siguió la audiencia de manera remota desde el centro de salud mental Colonial Solar, ubicado en Castelar, donde permanece internado.

Durante la videoconferencia estuvo acompañado por sus abogados Sebastián Queijeiro y Luciana Comerci, integrantes del equipo que lleva adelante su defensa.

Según la acusación, el 12 de julio de 2018 Álvarez disparó cuatro veces contra Cristian Díaz en el complejo habitacional Cardenal Samoré. Después del asesinato, habría escapado del lugar, descartado el revólver utilizado en una alcantarilla y concurrido al boliche Pinar de Rocha, en Ramos Mejía.

El músico está imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, delito que contempla penas de entre ocho y 25 años de prisión.

El debate continuará el próximo miércoles 21 de octubre, a las 11.30, con una nueva audiencia presencial. Sin embargo, Álvarez volverá a participar mediante videoconferencia desde la clínica psiquiátrica.