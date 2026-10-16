Pity Álvarez: su expareja defendió al músico y justificó el asesinato de Cristian Díaz

La madre de la hija de Pity Álvarez declaró en el juicio por el asesinato de Cristian Díaz y dijo que la víctima integraba un grupo de delincuentes que hostigaba a los vecinos.
El juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el asesinato de Cristian Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el barrio porteño de Villa Lugano, sumó una declaración polémica. La madre de la hija del músico defendió a su expareja y aseguró que, al cometer el crimen, “limpió la mugre del barrio”, en referencia a los presuntos antecedentes delictivos de la víctima y al contexto de violencia que, según su testimonio, atravesaban los vecinos.
La mujer declaró ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires, donde se desarrolla el proceso judicial contra el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, acusado de haber asesinado a Díaz de cuatro disparos el 12 de julio de 2018.
Durante su exposición, describió al complejo habitacional Cardenal Samoré como un lugar atravesado por la inseguridad y sostuvo que un grupo de delincuentes hostigaba permanentemente al músico.
“Robaban, iban armados, extorsionaban a la gente”, afirmó la testigo, quien aseguró que esas personas “lo volvían loco” y que los vecinos vivían bajo constantes amenazas.
En ese contexto, justificó el accionar de Álvarez con una frase que generó controversia: “Limpió la mugre del barrio”. Además, sostuvo que “la gente estaba contenta” después del episodio y calificó a Díaz como “el chorro del barrio”.
La mujer también intentó desvincular al artista de cualquier comportamiento violento habitual. “Es bueno y para nada agresivo”, aseguró, pese a la gravedad de la acusación que enfrenta.
Al referirse directamente al momento del crimen, expresó que “era él o el otro”, una afirmación similar a la que el propio Álvarez había pronunciado cuando se entregó a la Policía: “Era él o yo, y creo que cualquier animal hubiera hecho lo mismo”.
Las declaraciones fueron utilizadas por la defensa para reforzar su postura sobre las circunstancias en las que ocurrió el homicidio. El abogado Javier Baños sostuvo que su defendido “actuó en legítima defensa, o en todo caso en exceso”.
Durante la audiencia también declaró Marcelo Ainkman, quien coincidió con la descripción del contexto de inseguridad realizada por la expareja del músico.
El testigo aseguró que en el barrio Samoré “era normal escuchar disparos” y sostuvo que Álvarez era hostigado habitualmente por delincuentes, en un escenario que describió como de violencia extrema.
Mientras tanto, el artista de 54 años siguió la audiencia de manera remota desde el centro de salud mental Colonial Solar, ubicado en Castelar, donde permanece internado.
Durante la videoconferencia estuvo acompañado por sus abogados Sebastián Queijeiro y Luciana Comerci, integrantes del equipo que lleva adelante su defensa.
Según la acusación, el 12 de julio de 2018 Álvarez disparó cuatro veces contra Cristian Díaz en el complejo habitacional Cardenal Samoré. Después del asesinato, habría escapado del lugar, descartado el revólver utilizado en una alcantarilla y concurrido al boliche Pinar de Rocha, en Ramos Mejía.
El músico está imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, delito que contempla penas de entre ocho y 25 años de prisión.
El debate continuará el próximo miércoles 21 de octubre, a las 11.30, con una nueva audiencia presencial. Sin embargo, Álvarez volverá a participar mediante videoconferencia desde la clínica psiquiátrica.
comentar