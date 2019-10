Embed Shell de Constitiyentes llena de autos para correr picadas. Vine personalmente a ver — Viviam Perrone (@viviamperroneOK) September 26, 2019

Los vehículos decomisados por las fuerzas de seguridad durante la noche de miércoles fueron un Peugeot 206, un Chevrolet Vectra, un Renault 12, una VW Saveiro y una moto marca Motomel. Todas tenían irregularidades en la documentación.

“Se sabe que lo hacen los miércoles a la noche. Uno lo denuncia una y otra vez. Me dijeron que hoy se volvían a juntar así que decidí venir a ver si esto era así. Llegué y había más de 70 autos y cientos de chicos. Muchos de ellos estaban muy tranquilos y me dijeron que vienen a mostrar sus autos, pero otros no. Y cuando llegó la policía, trataron de escapar todos. Una moto chocó y se tuvieron que llevar al chico en ambulancia”, manifestó Perrone desde el lugar en diálogo con Infobae.

Embed Video subido x uno de los q estaban anoche en Gnl Paz x correr picada cuando un motociclista intento huir y choco. Hoy se encuentra internado. Solo quiero Salvar Vidas y evitar q haya mas asesinos al volante! pic.twitter.com/WEIHaSqoQ7 — Viviam Perrone (@viviamperroneOK) September 26, 2019

Viviam es la madre de Kevin Sedano, adolescente que murió en mayo de 2002 después de ser atropellado en Vicente López por un auto manejado por Eduardo Sukiassian en la avenida Del Libertador y Corrientes. En marzo de 2007, el conductor fue condenado a tres años de prisión, aunque, apenas dos meses después, se le otorgó el arresto domiciliario por buena conducta. Como si fuera poco, en 2012 recuperó su registro de conducir.

