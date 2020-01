El ataque causó la indignación de los miembros de la comunidad educativa, quienes todavía se pregunta cómo este tipo de casos sigue ocurriendo estando ubicada a metros de la Comisaría 7ma, y lo consideraron "desastroso y fulminante".

Al respecto, la directora a cargo de las Escuelas de Verano, Soledad Sibilski, describió al robo como "desastroso y fulminante para esta institución" al tiempo que manifestó que "se llevaron absolutamente todos los juguetes de los nenes que todavía no habían sido estrenados".

ADEMÁS:

Los Reyes Magos de recorrida, junto a Mayra Mendoza

En diálogo con Perspectiva Sur, indicó que "además barretearon puertas, rompieron azulejos, abrieron armarios y tiraron absolutamente todo. Arrasaron con lo poco que quedaba en el Gabinete y entraron a dos aulas. La escuela se articula con la Nº 13, donde robaron la bomba de agua, destrozaron la preceptoría e intentaron prenderla fuego

"En el último mes entraron más de 10 veces", recordó

Ante la falta de seguridad y los robos reiterados es que adelantó que pedirá a la fiscalía, que atiende el caso, "que disponga una guardia de noche, ya que en la Comisaría me dijeron que no nos pueden dar personal nocturno porque no lo tienen. Pero la verdad es que esto no puede ocurrir con una seccional policial al lado, donde los calabozos dan al patio trasero de la escuela", entendió Sibilski.