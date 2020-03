Roban edificios con la excusa de arreglar internet durante la cuarentena

A raíz de la pandemia del Covid-19 que avanza sobre el país y en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por el gobierno en los últimos días, el internet tomó un papel fundamental en la vida de los argentinos, no solo para tener con qué comunicarse y entretenerse en épocas de cuarentena, sino también para trabajar a distancia -más conocido como ‘teletrabajo’-, una modalidad que implementaron muchas empresas a nivel nacional. Sin embargo, esto fue aprovechado por grupos de delincuentes que, alertaron, se ‘actualizan’ constantemente en las formas de ingeniarse a la hora de robar.

Según el licenciado en Seguridad Pública, Luis Vicat, es tipo de robo ‘es una variable de un viejo cuento que es cuando le cortan la luz a una persona. A la media hora viene una camioneta que dice ‘al servicio de tal empresa’. Entonces te dicen ‘venimos por el corte de luz’, ahí las defensas se bajan porque lo que uno quiere es luz, y te afirman que tienen que entrar al domicilio porque hay que verificar dónde está el problema. Luego entran y te roban. El tema del internet debe ser igual, te quedas sin internet, te ubican, ofrecen volver a reponerte el servicio y entran a robar’.

‘Esto es una adaptación a los tiempos, es una resiliencia delictual, porque los delincuentes van, las 24 horas del día, actualizándose. Lo que hay que tener en cuenta es que, oficialmente, dijeron que no te pueden cortar la luz, el internet ni el cable hasta después del primero o del diez de abril, dependiendo de si se extiende la cuarentena’, sostuvo Vicat en diálogo con Diario Popular, quien advirtió que esto podría pasar con otros servicios.

‘Esta situación va a pasar con cualquier cantidad de servicios, luz, agua, gas, televisión, entre otros. Lo más fácil de hacer, por ejemplo, es que te corten el cable y luego te toquen el timbre, porque nosotros (los argentinos) tenemos los cables a la vista, no subterráneo como debería ser. Acá es todo aéreo, entonces lo que pasa es que viene cualquier persona, se sube con una escalera y te cortó el cable en toda una manzana, para luego robar casa por casa’, añadió.

Por este motivo, el licenciado en Seguridad Pública explicó que el ‘principio básico’ es que ‘nadie debe ingresar al domicilio por dos razones: primero por una cuestión sanitaria, por lo tanto, tampoco podrían ingresar, salvo que se lleve a cabo el protocolo pertinente y que la persona coteje, a través de un número telefónico oficial, no el que ellos te den, sino llamando uno y certificando de que en ese momento se esté llevando a cabo tareas de mantenimiento, por ejemplo. Y ante la menor duda, hay que llamar al 911 y decir ‘tengo gente sospechosa que dicen ser de un servicio, por favor vengan y verifíquenlo porque no los voy a dejar entrar’.

En este contexto, aseveró que, ante la eventualidad de quedar sin suministro de algún servicio esencial, ‘siempre es pertinente tener un kit de supervivencia, el cual no debe omitir, de ninguna manera, una radio AM-FM, no celular. No hay que confiar en el celular porque la señal puede caer, pero si un aparato como las viejas Spica de los abuelos, con la que puedas estar al tanto de lo que está pasando, además de un bidón con 12 litros de agua, galletitas, velas, fósforos y demás. Hay que tener un mínimo de 72 horas de poder manejarse uno solo’.

Bajo esta línea, el especialista recomendó no olvidar el ‘sentido común’ y que las personas en cuarentena ‘no dejen que la angustia reemplace la ansiedad por el sentido común’. ‘Cuidado con esto, hay que respirar tranquilos, estar informados y extremar las medidas de precaución, justamente, ante las falsas ayudas. Que los fantasmas de la angustia y la ansiedad no tapen el sentido común’, finalizó.

