Clima en Buenos Aires: ¿cuál es el pronóstico para el jueves 11 de noviembre?

Además, el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para la zona sur de Buenos Aires y alrededores, por lo que se recomienda precaución, especialmente para los grupos vulnerables.

SMN Clima CABA

Hacia el cierre de la semana, para este viernes 12 de diciembre se anticipan temperaturas entre 21°C y 31°C, con continuidad del calor y sin probabilidades de lluvia. El sábado podría registrarse algún chaparrón o lluvia por la noche, con marcas entre los 20°C y los 32°C. Finalmente, el domingo será lluvioso, con un marcado descenso de temperatura: mínimas de 18°C y máximas que no superarán los 26°C.

El clima en el resto del país

Con alertas amarillas y naranjas en el noroeste y el sur del país por tormentas y vientos fuertes, se espera un día con altas probabilidades de lluvia en varias regiones, además de temperaturas elevadas pese a las precipitaciones.

SMN Clima País

En el NOA, según el SMN, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Salta, Jujuy, el norte de Córdoba y San Juan presentan altas probabilidades de lluvias y tormentas durante la tarde y la noche del jueves 11 de diciembre. También rige alerta amarilla en todas estas provincias por lluvias intensas, y alerta naranja en las capitales de San Fernando del Valle de Catamarca, Santiago del Estero y San Miguel de Tucumán.

En el sur del país también habrá chances de lluvias y tormentas, principalmente en Santa Cruz, Ushuaia, Chubut y Río Negro. Las temperaturas no superarán los 20°C en las zonas más australes, mientras que en Viedma las máximas llegarán a 28°C. Santa Cruz se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas, y su zona cordillerana continúa con alerta naranja.