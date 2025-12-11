Clima en Buenos Aires: ¿cuál es el pronóstico para el jueves 11 de noviembre?

CABA y el Gran Buenos Aires tendrán un día caluroso, con 19°C a 32°C y alerta amarilla por probables tormentas en el sur de la provincia.
Este jueves 11 de diciembre, según el Servicio Meteorológico Nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores espera un día caluroso, con máximas de 32°C y mínimas que no bajarán de 19°C. Se prevé cielo despejado, con bajas probabilidades de chaparrones o tormentas aisladas hacia la tarde-noche.
Además, el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para la zona sur de Buenos Aires y alrededores, por lo que se recomienda precaución, especialmente para los grupos vulnerables.
Hacia el cierre de la semana, para este viernes 12 de diciembre se anticipan temperaturas entre 21°C y 31°C, con continuidad del calor y sin probabilidades de lluvia. El sábado podría registrarse algún chaparrón o lluvia por la noche, con marcas entre los 20°C y los 32°C. Finalmente, el domingo será lluvioso, con un marcado descenso de temperatura: mínimas de 18°C y máximas que no superarán los 26°C.
Con alertas amarillas y naranjas en el noroeste y el sur del país por tormentas y vientos fuertes, se espera un día con altas probabilidades de lluvia en varias regiones, además de temperaturas elevadas pese a las precipitaciones.
En el NOA, según el SMN, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Salta, Jujuy, el norte de Córdoba y San Juan presentan altas probabilidades de lluvias y tormentas durante la tarde y la noche del jueves 11 de diciembre. También rige alerta amarilla en todas estas provincias por lluvias intensas, y alerta naranja en las capitales de San Fernando del Valle de Catamarca, Santiago del Estero y San Miguel de Tucumán.
En el sur del país también habrá chances de lluvias y tormentas, principalmente en Santa Cruz, Ushuaia, Chubut y Río Negro. Las temperaturas no superarán los 20°C en las zonas más australes, mientras que en Viedma las máximas llegarán a 28°C. Santa Cruz se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas, y su zona cordillerana continúa con alerta naranja.