La inflación en CABA llegó al 2,4% en noviembre y llega al 28,3% en el año

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor de Buenos Aires (IPCBA) registró una variación interanual del 32,6% en el penúltimo mes del año.

El reporte de IDECBA indicó que la variación de noviembre respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Transporte, Restaurantes y hoteles y Recreación y cultura, que en conjunto explicaron el 70,4% del alza del Nivel General.

El aumento de precios en CABA sirve como anticipo al dato nacional que el INDEC publicará este jueves que se espera que también se ubique por encima del 2% por tercer mes consecutivo, según estiman las consultoras privadas.

Panificados y Lácteos y huevos son las dos categorías que explican el 60% de la inflación mensual promedio.

En términos interanuales, las divisiones Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Restaurantes y hoteles y Transporte fueron las principales responsables del crecimiento de los precios minoristas, explicando 60,6% de la variación interanual del Nivel General.

Durante noviembre, los Bienes registraron una suba de 2,3%, por debajo de los Servicios que aumentaron 2,5%. Así, en los primeros 11 meses del año los Bienes acumularon una suba de 22,0% y los Servicios de 32,4%.

En términos interanuales, los Bienes se aceleraron hasta 24,3% interanual (+0,6 p.p. respecto del mes previo), mientras que los Servicios disminuyeron su ritmo de aumento hasta 38,0% interanual (-2,3 p.p.).