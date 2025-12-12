Calor extremo en Buenos Aires: el pronóstico para el viernes 12 de diciembre

SMN Clima CABA Temperaturas en CABA y alrededores. Servicio Meteorológico Nacional.

Para el inicio del fin de semana el calor seguirá presente. Este sábado las temperaturas irán de 20°C a 33°C, con cielo parcialmente nublado y chances de tormentas aisladas hacia el anochecer. El domingo regresará la inestabilidad: se prevén lluvias y tormentas durante todo el día y un marcado descenso de temperatura, con una máxima que rondará los 24°C.

Clima en el resto del país

En el norte argentino habrá altas probabilidades de lluvias y tormentas en casi todas las provincias, con marcas entre los 20°C y 30°C. Las temperaturas más elevadas se esperan en San Juan, San Luis y Catamarca, donde podrían alcanzar los 35°C.

Captura de pantalla 2025-12-12 072944 Clima en la totalidad del territorio argentino. Servicio Meteorológico Nacional.

La franja central del país será la más calurosa, con valores similares a los de Buenos Aires: máximas de 34°C y mínimas de 18°C. En el sur, el termómetro no superará los 15°C, aunque en Neuquén, Chubut y Río Negro las máximas podrían trepar hasta los 25°C.

Además, Formosa y el norte de Misiones permanecen bajo alerta naranja por tormentas fuertes. Todo el sur del país continúa en alerta amarilla por vientos intensos.