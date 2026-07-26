San Francisco Solano: detienen a dos sospechosos por asesinar a un joven mientras iba al colegio con su papá

Entre las pruebas incorporadas a la causa figura una pericia balística que resultó determinante para la investigación. Según informaron fuentes policiales, el estudio realizado mediante el Sistema Nacional de Identificación Balística (SAIB) determinó que una vaina calibre 9 milímetros hallada en la escena del crimen fue disparada por la misma arma utilizada en un hecho de abuso de armas ocurrido el 15 de mayo, causa en la que L.R. ya figuraba como imputado.

El análisis de teléfonos celulares secuestrados durante los allanamientos permitió también detectar conversaciones que, según los investigadores, evidenciarían maniobras para ocultar pruebas y entorpecer la investigación.

Tras permanecer prófugo durante varias semanas, Lautaro Franco finalmente se presentó junto a su familia en una dependencia policial y quedó detenido, mientras que L.R. fue interceptado por personal del Comando de Patrullas de Almirante Brown cuando circulaba en una motocicleta sin documentación.

Cómo fue el asesinato de Lautaro Servín

El crimen del adolescente se produjo el 23 de junio pasado, cerca de las 7.40, cuando se dirigía al colegio junto con su padre Marcelo. En ese momento, ambos fueron interceptados por dos motochorros que intentaron asaltarlos.

Durante el ataque, uno de los delincuentes disparó varias veces contra Lautaro. Según el relato de su padre, cuando los ladrones advirtieron que todavía estaba con vida, volvieron a abrir fuego antes de escapar. Un vecino de la zona trasladó de urgencia al joven al Hospital Oñativia, donde los médicos confirmaron que había recibido un disparo en la espalda. Pese a los intentos por salvarlo, murió poco después.

“Él se les tiró encima. No me dejó llegar a cubrirlo. Él me cubrió a mí. Le dispararon y uno de los tiros le dio en el corazón. Se me murió en los brazos”, lamentó Marcelo.