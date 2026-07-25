Violento intento de robo a Daniel Scioli en Villa La Ñata

Los agentes dieron la voz de "alto, policía", pero uno de los sospechosos respondió apuntándolos con una pistola calibre 9 milímetros. En medio de la tensión, los delincuentes activaron el mecanismo de cierre del portón, quedando momentáneamente dentro del predio, aunque sin posibilidad de acceder a la vivienda.

Tras una segunda advertencia del personal de seguridad, la banda decidió abandonar el intento de asalto. Los cuatro escaparon corriendo, abordaron el vehículo en el que habían llegado y huyeron a gran velocidad.

La investigación quedó a cargo del fiscal Cosme Iribarren, de la UFI de Benavídez, quien analizó las imágenes de las cámaras de seguridad y tomó declaración a los testigos. En menos de 16 horas fueron identificados dos de los sospechosos, imputados por robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego, en poblado y en banda, en grado de tentativa.

Un ex custodio de Scioli

Entre los detenidos se encuentra Braian Orona, un ex efectivo de la Policía Bonaerense que años atrás integró la custodia de Scioli cuando el dirigente se desempeñaba como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Para los investigadores, ese antecedente explica cómo la banda conocía detalles del sistema de acceso y de la distribución del predio.

El segundo detenido es el propietario del automóvil utilizado durante el hecho. En tanto, los otros dos integrantes de la organización ya fueron identificados y continúan siendo intensamente buscados.

Durante los allanamientos ordenados por la Justicia, la Policía secuestró las máscaras de payaso, prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el intento de robo y otros elementos de interés para la causa.

Desde el entorno del funcionario nacional minimizaron el episodio y señalaron que Scioli "no quiere darle más entidad", ya que los delincuentes nunca lograron ingresar a la vivienda y fueron disuadidos rápidamente por la custodia.