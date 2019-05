Gonzalo Domínguez, Camila López y Danilo Sansone, todos oriundos de San Miguel del Monte, viajaban en el auto que manejaba Aníbal Suárez, nacido en Misiones. Los tres primeros se conocían porque iban juntos a la Escuela Media de la localidad bonaerense. Sus familiares contaron que solían juntarse cerca de la laguna a pasar su tiempo libre.

Rocío y Camila eran mejores amigas. Ese día habían estado juntas toda la tarde e iban a pasar la noche para ir juntas al colegio al otro día. A la noche, se fueron con sus dos otros amigos a "dar una vuelta" en el auto de Aníbal, que era más grande que ellos, pero era primo de otro de sus compañeros de colegio. "El médico me trató de mala madre y me dijo que los perseguían porque habían estado robando", dijo Yanina Zarzoso, la mamá de Camila.

Camila y Rocío eran como hermanas, “como esas que son siamesas, de las que no se separaban nunca”, dijeron sus compañeras de colegio y agregaron: “Una iba a la casa de la otra, hacían la tarea juntas. Paseaban por todos lados, iban a la plaza y también a caminar por la laguna”.

Danilo Sansone tenía 13 años y le gustaba el fútbol. Su familia aseguró que todavía jugaba con autitos, que era un buen chico y que escapaba de la policía porque los perseguían a los tiros. "No robaba, no tomaba alcohol, no se drogaba. Se asustaron porque los perseguían y los balearon por la espalda. Los hicieron pedazos", dijo Juan José, el padre de Danilo.

Gonzalo Domínguez le había pedido permiso a su mamá esa noche para encontrarse con Danilo. Irían a la plaza, pero antes pasaron a buscar a sus dos amigas. "No sé de dónde saqué fuerzas y pedí entrar a la morgue. Lo reconocí por sus piecitos. No quería ver su cuerpo entero y ahora me arrepiento porque quisiera poder verlo", dijo Susana, la mamá de Gonzalo.

Aníbal Suárez, el único mayor, era de la provincia de Misiones y estaba en San Miguel del Monte por trabajo hacía un año y medio. Tenía 22 años y era quien manejaba el auto en el que se accidentaron. Mónica, su tía, contó que “era un chico muy bueno que no se metía con nadie. Siempre estaba dando una mano al que lo necesitaba".

Los vecinos y familiares de las víctimas sostienen que el choque se produjo porque los policías dispararon. Hoy, el fiscal general de La Plata, Héctor Bogliolo, dijo que las pericias confirmaron que los efectivos dispararon contra el auto y aseguró que una las cuatro víctimas fatales tenía un balazo en un glúteo.