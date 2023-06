Tamara Báez busca que L-Gante salga de prisión

A su vez, Tamara Báez, la expareja de L- Gante y madre de la hija del artista, estaría por detrás del nuevo plan que busca la defensa para poder liberar al cantante de cumbia.

"La causa lo tiene muy complicado y encima se sumó a todo esto el cambio de abogado y ahí es donde entra en toda esta historia Tamara Baez”, contó Juan Etchegoyen.

Según el periodista, la salida de Cipolla sucedió porque todos querían que se vaya, menos Elian. "La familia de L-Gante lo convenció al músico de que contrate a Juan Pablo Merlo, abogado de siempre de su ex, Tamara Baez”.

Si bien podría llegar a ser por un acto de buena voluntad, para que liberen al padre de su hija y no permanezca preso, a Etchegoyen le informaron que Tamara buscaría sacar un gran beneficio a cambio de “prestar” a su abogado.

"A mí me aportaron una información que de ser así es escandalosa: me dijeron que Tamara habría puesto un plan en marcha para quedarse con una parte del dinero que Elian le pagara a su flamante abogado, me hablan del 50 por ciento”, comentó Juan.

"La cifra que a mí me daban era de 500 mil dólares que saldría el trabajo de Merlo, ¿acaso no es raro que el abogado que fue contra L-Gante judicialmente hace unos meses ahora lo defienda?”, se preguntó Etchegoyen.

Y para sentenciar el video se planteó: “¿Cómo será hoy la relación de Tamara con Elian? Sé que es fuerte lo que cuento, pero es lo que me informan desde adentro”.