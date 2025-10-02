Triple crimen de Florencio Varela: autoridades argentinas volaron a Perú para traer a Matías Ozorio

Como parte del operativo, viajaron siete efectivos de la Policía Federal de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones, más tres agentes de la Policía Bonaerense. Entre ellos se encuentra el Comisario Mayor Marcelo Chiappero, actual jefe de Interpol Buenos Aires, acompañado por un médico.

Según se informó, el avión realizará una escala en Salta para reabastecer combustible. Se prevé que pasarán cinco horas antes de aterrizar en Lima, donde se concretará el traslado. El arribo de Ozorio al Aeropuerto de El Palomar está previsto entre las 22.00 y 23.00 de este jueves.

El acusado será puesto a disposición del fiscal Adrián Arribas, quien adelantó que este viernes le tomará declaración indagatoria al imputado en calidad de coautor del hecho.

Investigación en curso

Ozorio fue detenido en Lima junto a Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, tras un operativo conjunto entre fuerzas argentinas y peruanas. Ambos son señalados como los presuntos responsables del asesinato de las tres jóvenes en Florencio Varela. .

El secreto de sumario seguirá vigente, según indicó el fiscal, aunque ya pasaron 48 horas desde su vencimiento. Sobre el móvil del crimen, Arribas explicó que “aún se está investigando” y que, por el momento, no habrá cambios en la carátula de homicidio. “El hecho es aberrante y no tengo miedo”, concluyó el funcionario judicial.