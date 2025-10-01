El video del triple homicidio de Florencio Varela circuló entre cuatro personas, dijo el ministro de Seguridad bonaerense

Según el funcionario, algunos testimonios indican que Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, “daba indicaciones” desde detrás de cámara, mientras otra persona grababa la escena.

Alonso aclaró que los relatos “no están inventados” y que el video existe, aunque aún no se tiene acceso público. Además, mencionó que faltan detener a dos hombres más que manejaban la Chevrolet Tracker blanca utilizada por las víctimas en el traslado desde La Matanza hasta Florencio Varela.

El ministro detalló que los celulares involucrados fueron trasladados en una Fox blanca, conducida por Lázaro Víctor Sotacuro, con la sobrina Florencia Ibáñez a bordo, desde Varela hasta la Villa 21-24, como parte de la investigación en curso.

Rol de las fuerzas federales

Por otra parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, destacó la labor de las fuerzas federales en la captura de los presuntos autores que se habían fugado a Bolivia y Perú. Bullrich calificó los crímenes como “brutales” y explicó que la extradición de los detenidos seguirá distintos procesos: Ozorio, argentino, podría ser expulsado directamente desde Perú; mientras que “Pequeño J”, peruano, enfrentará un procedimiento judicial más largo para su extradición.

Bullrich añadió que se reunirá con autoridades peruanas para agilizar el regreso de los acusados y garantizar que la Justicia argentina pueda continuar con la investigación sin demoras.