Triple crimen: hallaron una nota en una comisaría sobre donde estaría Pequeño J

Este lunes personal de la Guardia de la Comisaría Vecinal 4D encontró una nota que haría referencia a los asesinatos de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez y de dónde estaría el prófugo Tony Janzen Valverde Victoriano.

“Emanuel Nicolás se llama el narcotráfico amigo de ”Pequeño J"“, alertó la carta escrita en un papel madera.

Luego, quien la escribió, dejó la dirección en la que presuntamente viviría actualmente Nicolás, quien hoy es el principal acusado por el triple crimen.

En el cierre del escueto escrito, se menciona que este hombre vivía anteriormente en Villa Zabaleta, de donde es oriunda la banda narco liderada por Tony Janzen Valverde Victoriano.

“El titular de la UFI N°12, a cargo del fiscal Carlos Arribas, dispuso el secuestro del sobre y su remisión a sede judicial, la revisión de las cámaras de seguridad de la guardia y la elevación de las actuaciones”, detallaron.

La carta también ofrece información relevante sobre el circuito económico de la organización

Por estas horas, la Justicia analiza si la carta anónima es una pista real que puede acercarlos a “Pequeño J” o si se trata de una maniobra de distracción en medio de la trama narco que rodea el caso.

Durante el fin de semana se realizaron allanamientos en la localidad de Isidro Casanova, donde se encontraron armas, municiones y documentación de ciudadanos peruanos. Entre los elementos secuestrados también apareció “un papel con dinero que fue enviado por Western Union hacia Perú”.