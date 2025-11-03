Triple crimen de Florencio Varela: la mamá de Lara Gutiérrez se reunió con el fiscal Adrián Arribas

El funcionario judicial dialogó con los medios de prensa y manifestó que se trató de un encuentro “informativo”, el cual se desarrolló en “buenos términos”.

Stella Maris Castro, madre de la adolescente de 15 años, asistió a la calle Hipólito Yrigoyen 2199, en el partido bonaerense de La Matanza, junto a sus abogados, quienes le manifestaron al fiscal el pedido de que la causa no pase al fuero federal.

“Es una manifestación de voluntad de ellos. El pedido está hecho y el juez se expidió, esa solicitud que realizó” la particular damnificada “ya no está a nuestro alcance”, sostuvo el fiscal.

En este sentido, indicó que el magistrado debe resolver si dictamina las prisiones preventivas para Mónica Mujica, la mujer de Lázaro Víctor Sotacuro, y Joseph Freyser Cubas Zavaleta, más conocido como “Señor J”: “Estamos trabajando en eso”.

Cómo sigue la causa

La hermana mayor de la adolescente, Agostina Gutiérrez, se expresó en sus redes sociales y explicó el motivo por el que no quieren el traspaso: "Si pasa al fuero federal los homicidios van a quedar en la nada faltan tres prófugos y más gente por identificar".

Esta solicitud es en contraria a la posición de los familiares de Brenda Del Castillo y Morena Verdi, las otras dos víctimas del triple crimen, quienes desde un comienzo de la investigación exigieron el traslado a la Justicia federal.

Por su parte, Miguel Ángel Villanueva Silva (25 años), Iara Daniela Ibarra (19), Maximiliano Andrés Parra (18), Celeste Magalí González Guerrero (28), Milagros Florencia Ibáñez (20), Matías Agustín Ozorio (28), Ariel Giménez (29) y Sotacuro recibieron prisión preventiva por los crímenes de las tres jóvenes.

Cubas Zavaleta, de 31 años y conocido como “Señor Jota”, fue acusado por los delitos de “privación ilegal de la libertad activa agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por ser premeditado de dos o más personas, por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por violencia de un hombre hacia una mujer, y críminis causa”.