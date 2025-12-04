Junior Zárate: el formoseño que podría ser campeón del mundo este jueves

¿Quién es Junior Zárate?

El argentino debutó en 2016 y encadenó cuatro victorias al hilo en supermosca. Su primera chance por un título llegó dos años más tarde, cuando cayó ante Juan José Jurado por el cinturón argentino mosca. Un año después tendría revancha y conquistaría ese mismo título, abriéndose paso hacia el plano internacional.

En septiembre del 2021 pelearía por su primer título sudamericano minimosca, el cual perdería ante Leandro Blanc. Desde ese momento: 10 victorias consecutivas, con cuatro nocauts técnicos. Fue campeón latino supermosca de la OMB y el CMB, y más tarde campeón latino minimosca de la FIB y la OMB.

Su primera oportunidad mundial llegó durante septiembre del pasado año, donde se vio derrotado por decisión dividida enfrentando a Mpumelelo Tshabalala, en su visita a Sudáfrica.

Este jueves, desde las 10 de la mañana (hora argentina), en el Imperial Queens Park Hotel de Bangkok, Zárate enfrentará a una verdadera leyenda del boxeo tailandés: Thammanoon Niyomtrong, más conocido como Knockout CP Freshmart. También de 36 años, el local llega con un récord de 28 peleas ganadas (11 por KO) y solo una derrota.

El Tailandes llega como campeon asiatico del CMB, luego de vencer por puntos a Roland Toyogon, y su única derrota se dio en noviembre del año pasado, en el Riyahd Season de Arabia Saudita, cuando fue noqueado en el séptimo Round por el puertorriqueño Oscar Collazo.