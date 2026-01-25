Se cumplen 29 años del crimen de José Luis Cabezas, el caso que conmovió al país

Una vez más, familiares, amigos y colegas homenajearán a Cabezas y alzarán la bandera de lucha, llevando a cabo diversos encuentros y manteniendo en pie su labor como reportero gráfico y periodista.

Gabriel Michi, editor de la revista Newsweek Argentina y compañero de Cabezas cuando sucedió el crimen en Pinamar, reflexionó tiempo atrás sobre el impacto de un asesinato que marcó un antes y un después en la historia del periodismo en el país: “Lo que ocurrió con José Luis generó un impacto único en la Argentina. Nunca en la historia del mundo ocurrió algo como esto: que una sociedad entera se movilice en defensa de un periodista".

joseluiscabezas2

Cómo fue el asesinato de José Luis Cabezas

En el verano de 1996, José Luis Cabezas trabajaba en Noticias como fotógrafo y periodista. Antes de su crimen había investigado la corrupción y el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires. Su vida cambió el 3 de marzo de ese año, cuando la revista puso en tapa la primera imagen de Yabrán, que a lo largo de su carrera empresaria había evitado los flashes. El encargado de la foto fue Cabezas y se trató de la sentencia de su muerte.

El asesinato del reportero gráfico ocurrió recién en 1997, cuando cubría la temporada veraniega en Pinamar. El 25 de enero de ese año fue encontrado muerto con varios disparos dentro de su auto, el cual fue prendido fuego. Tenía 36 años.

joseluiscabezas1 La foto de Alfredo Yabrán que fue tapa de la revista Noticias y significó la sentencia de muerte de José Luis Cabezas.

El asesinato de Cabezas generó una gran movilización social y política en Argentina. Se realizaron manifestaciones y marchas en su memoria. Además, se exigieron investigaciones y sanciones para los responsables de su muerte. En ese contexto, la Justicia determinó en 1998 que Yabrán -dueño del correo OCA y relacionado con el gobierno de Carlos Menem- fue autor intelectual del crimen y ordenó su arresto. El empresario se suicidó el 20 de mayo de ese año cuando estaba acorralado por la Policía.

Otros miembros de la banda, incluidos integrantes del grupo “Los Horneros” de La Plata (Horacio Braga, José Auge, Sergio González y Héctor Retana), así como el jefe de seguridad de Yabrán, Gregorio Ríos, y los policías Sergio Camaratta, Aníbal Luna y Gustavo Prellezo, fueron condenados. De todos modos, con el tiempo todos recuperaron su libertad y actualmente ninguno está preso.