Matan a quemarropa a un transportista durante un asalto en pleno centro de Merlo

El agresor, identificado como Daniel Gustavo Lezcano, de 41 años, llegó al lugar en un Peugeot 207 gris, que había sido robado horas antes en el barrio de Libertad. Luego de disparar y chocar sin poder escapar en ese vehículo, dejó el auto y huyó a pie. Testigos alertaron al 911, lo que activó un operativo policial en esa zona del oeste del conurbano.

Brutal crimen en Merlo: asesinaron a transportista frente a una casa de repuestos para autos

En la huida, el asesino asaltó a otro conductor en Córdoba y Balbín, robando una Renault Kangoo a punta de pistola. El Comando de Patrullas de Merlo inició la persecución, que finalizó poco después con un nuevo choque y un tiroteo frente a la policía.

El delincuente logró escapar brevemente, apoderándose de una Citroën Berlingo para continuar su fuga hasta volcar en Hipólito Yrigoyen y Garay, donde finalmente fue capturado. Según informó el sitio Primer Plano Online, llevaba un arma Astra calibre 9 milímetros que tenía pedido de secuestro.

En el interior del vehículo de la víctima se encontró el bolso con moneda extranjera y nacional. La fiscal Adriana Suárez Corripio dispuso la autopsia de Acosta, quien presentaba un disparo en el tórax. Lezcano, en tanto, fue imputado por homicidio criminis causa, robo automotor agravado por el uso de arma de fuego, resistencia a la autoridad y portación ilegal de arma de guerra.

El crimen generó profunda conmoción entre vecinos de Merlo, quienes expresaron su preocupación por la violencia del episodio ocurrido a plena luz del día.