Esteban Echeverría: empujan al piso a una gendarme para robarle la bicicleta

Dos delincuentes la interceptaron en la calle José Ingenieros, la empujaron al piso y le robaron el rodado, dejándola con fracturas y lesiones en el rostro.

Según testigos, la víctima circulaba en bicicleta cuando fue sorprendida por los agresores, que la derribaron con violencia para apropiarse de la bicicleta.

Los gritos de la gendarme, que pidió auxilio en medio del dolor por las heridas sufridas, pusieron en duda el accionar de los ladrones, aunque finalmente uno de ellos insistió y concretó el robo.

Inseguridad en Esteban Echeverría

La mujer sufrió una fractura y golpes en el rostro como consecuencia de la caída. Vecinos de la zona dieron aviso inmediato al 911, pero tanto la ambulancia como la policía tardaron más de 40 minutos en arribar al lugar para asistirla.

El ataque, ocurrido en una de las calles más transitadas de El Jagüel, reavivó el reclamo de los vecinos que denuncian una creciente ola delictiva en distintos barrios de Esteban Echeverría y cuestionan la falta de respuestas del municipio en materia de seguridad.

Señalan que bandas delictivas se mueven con libertad en varias localidades del distrito, mientras las víctimas quedan desprotegidas.