Un nene de 12 años permanece en coma inducido tras un accidente en el Club Lanús

El accidente ocurrió el martes 13 de octubre en las instalaciones del Club Atlético Lanús, donde un niño de 12 años sufrió heridas graves tras la caída de un arco de fútbol.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 6 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, que inició actuaciones de oficio. El expediente fue caratulado como lesiones culposas.

La investigación deberá establecer cómo se produjo el accidente y si existieron conductas negligentes o incumplimientos de las medidas de seguridad.

Antescedentes

El episodio tiene como antecedente la muerte de Joaquín Gatto, un niño de 12 años que sufrió lesiones graves cuando un arco de fútbol cayó sobre su pecho en un predio de la Orden Salesiana, en Neuquén.

El hecho ocurrió el 4 de enero de 2026, mientras el menor participaba de una actividad en un sector de campamento junto a exploradores del Colegio Don Bosco de Ramos Mejía. Dos días después, murió a raíz de las heridas.

En una audiencia, la fiscalía sostuvo que la estructura no estaba correctamente fijada al suelo, ya que no se encontraba estaqueada ni cementada. También indicó que presentaba un desnivel que dejaba parte de los caños suspendidos respecto de la superficie.

El arco medía 7,40 metros de largo por 2,40 metros de alto y pesaba aproximadamente 160 kilogramos.