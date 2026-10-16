Un nene de 12 años permanece en coma inducido tras un accidente en el Club Lanús

El niño está internado con riesgo de vida y la causa fue caratulada como lesiones culposas.
Un niño de 12 años permanece internado en coma inducido y con riesgo de vida luego de sufrir un traumatismo severo de cráneo por la caída de un arco de fútbol en el Club Atlético Lanús., en un accidente ocurrió el pasado martes, alrededor de las 13, y que es investigado por la Justicia bonaerense.
De acuerdo con fuentes policiales, la estructura cayó sobre el menor por motivos que todavía no fueron establecidos. Después del episodio, efectivos de la Comisaría 4.ª de Lanús intervinieron en el lugar y se dispuso su traslado al Sanatorio Güemes, en el barrio porteño de Palermo.
El niño permanecía internado en grave estado, según la información difundida, si bien no se precisaron otros detalles sobre su evolución médica.
El accidente se produjo dentro de las instalaciones del club ubicado en el sur del conurbano bonaerense y hasta el momento no se informaron públicamente las circunstancias exactas que provocaron la caída del arco ni las condiciones en las que se encontraba la estructura.
La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 6 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, que inició actuaciones de oficio. El expediente fue caratulado como lesiones culposas.
La investigación deberá establecer cómo se produjo el accidente y si existieron conductas negligentes o incumplimientos de las medidas de seguridad.
El episodio tiene como antecedente la muerte de Joaquín Gatto, un niño de 12 años que sufrió lesiones graves cuando un arco de fútbol cayó sobre su pecho en un predio de la Orden Salesiana, en Neuquén.
El hecho ocurrió el 4 de enero de 2026, mientras el menor participaba de una actividad en un sector de campamento junto a exploradores del Colegio Don Bosco de Ramos Mejía. Dos días después, murió a raíz de las heridas.
En una audiencia, la fiscalía sostuvo que la estructura no estaba correctamente fijada al suelo, ya que no se encontraba estaqueada ni cementada. También indicó que presentaba un desnivel que dejaba parte de los caños suspendidos respecto de la superficie.
El arco medía 7,40 metros de largo por 2,40 metros de alto y pesaba aproximadamente 160 kilogramos.
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