La presentación planteó la posible comisión del delito de lavado de activos y puso bajo análisis el origen de los fondos utilizados para adquirir la propiedad y la eventual relación de los compradores con el tesorero de la AFA.

La investigación está a cargo del juez federal de Campana, Adrián González Charvay. y hasta el momento, el expediente busca determinar las circunstancias de la operación y las posibles responsabilidades de las personas involucradas.

La causa llegó al máximo tribunal después de que la Cámara Federal de Casación Penal rechazara el recurso extraordinario presentado por el fiscal.

El argumento central de Villar es que la competencia judicial no debería definirse únicamente por la ubicación geográfica de la mansión, sino también deben considerarse las presuntas maniobras económicas vinculadas con la AFA y la hipótesis de una posible administración fraudulenta en perjuicio de esa entidad.

El fiscal sostiene que, dado que la sede de la entidad se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires, corresponde analizar si la investigación debe continuar en ese distrito. También cuestionó que, a su criterio, las decisiones anteriores no hayan evaluado de manera integral la competencia territorial y las distintas hipótesis del caso.

Otro de los puntos mencionados en el recurso es la existencia de otros expedientes vinculados con la AFA y sus dirigentes, algunos de ellos con conflictos de competencia todavía pendientes de resolución.

Villar advirtió sobre el riesgo de que la concentración de investigaciones en un juzgado que considera incompetente pueda derivar en una situación de forum shopping, expresión que describe la elección de un tribunal considerado más conveniente para una de las partes.

Las autoridades de la AFA quedaron mencionadas en distintas investigaciones judiciales.

La discusión sobre qué tribunal debe intervenir atravesó distintas instancias judiciales. En agosto, la Cámara Federal de Casación Penal resolvió que la causa continuara en la Justicia federal de Campana.

El fiscal intentó llevar esa decisión ante la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario, pero la Sala I de Casación lo declaró inadmisible el 6 de octubre. Frente a ese rechazo, Villar presentó ahora un recurso de queja para que el máximo tribunal examine el planteo.