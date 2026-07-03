Una adolescente murió en un enfrentamiento entre bandas narco

"Justicia por Cande, una niña, un angelito con toda una vida por delante. Fuerzas a toda la familia", escribió un usuario en Facebook junto a una imagen de la víctima.

Otro de los mensajes que rápidamente se viralizó expresó: "Mi morocha hermosa. Nos dejaste con el alma destrozada. No hay consuelo con este gran dolor. ¿Por qué justo a vos? Si solo tenías 14 añitos, a meses de tus 15 años y estos te arrebataron la vida".

También hubo fuertes reclamos para que los responsables sean detenidos. "Que caigan esos malparidos. Mataron a una criatura inocente. Justicia por Cande", sostuvo otro vecino, mientras que otra publicación reflejó el sentimiento de impotencia que atraviesa al barrio: "Mataron a una nena solo por ver quién manda en el barrio. Una familia destruida y una abuela luchando por su vida".

La investigación

La causa quedó a cargo del fiscal Claudio Fornaro, de la Unidad Funcional de Instrucción de Homicidios, quien ordenó más de 15 allanamientos para identificar y detener a todos los involucrados.

De acuerdo con la principal hipótesis de la investigación, el ataque estuvo vinculado a una disputa por el control de la venta de drogas en la zona. Según reconstruyeron los investigadores, una camioneta Volkswagen Suran blanca llegó al lugar con la intención de asesinar a un hombre conocido con el apodo de "Neko", señalado como un presunto vendedor de estupefacientes.

Sin embargo, el objetivo respondió a los disparos y se produjo un intenso tiroteo en plena vía pública. En ese intercambio de fuego, Candela y su abuela quedaron atrapadas y fueron alcanzadas por las balas.

Una cámara de seguridad instalada en el barrio registró el momento del ataque y las imágenes ya forman parte del expediente judicial. Además, la Policía Bonaerense logró localizar la camioneta utilizada en el hecho, un elemento que podría resultar clave para identificar a quienes participaron del ataque.

Tensión en el barrio

Tras conocerse la muerte de la adolescente, la indignación de los vecinos derivó en nuevos episodios de violencia. Poco después del crimen fue incendiada la vivienda de "Neko", quien escapó del lugar y continúa siendo intensamente buscado.

Para la Fiscalía, el hombre no solo era el blanco del ataque, sino que también habría participado del enfrentamiento armado, por lo que podría ser imputado junto con el resto de los tiradores por el delito de homicidio agravado.