La abuela Catalina acusó a Laudelina de mentir sobre el accidente

Macarena es una de las testigos clave del proceso ya que días después de la desaparición del niño acompañó a su madre a la ciudad de Corrientes para declarar ante la Justicia provincial, oportunidad en la que se presentó la versión de que Loan había sido atropellado en un accidente de tránsito.

Por su parte, Camila Núñez estuvo presente en el almuerzo familiar realizado antes de la desaparición y siempre rechazó la hipótesis del siniestro vial impulsada por Laudelina. También fueron convocados a declarar Ceferina Noguera y Alberto Sebastián Noguera, tíos maternos del menor.

Las nuevas audiencias llegan después de dos jornadas marcadas por una fuerte carga emocional, en las que prestaron declaración los padres y los hermanos de Loan. Todos se quebraron al recordar al niño y reclamaron que se conozca la verdad sobre lo ocurrido.

En la audiencia del martes, José Peña, padre de Loan, pidió a los acusados que revelen dónde está su hijo y recordó que, apenas un día después de la desaparición, Laudelina sostuvo que el niño había sufrido un accidente. “Al otro día de la desaparición, Laudelina dijo que había sido un accidente. Lo dijo a todos. Yo la escuché”, declaró ante el Tribunal.