La abuela Catalina acusó a Laudelina de mentir sobre el accidente

La mujer aseguró en rtribunales que tres hombres le indicaron a su hija que instalara la versión de un siniestro vial. También declararán familiares y testigos clave.
La abuela de Loan Danilo Peña, el niño desparecido en la provincias de Corrientes hace dos años, declaró este miércoles ante la justicia y apuntó directamente contra su hija Laudelina Peña, una de las principales acusadas, al afirmar que que la versión de ella del supuesto accidente vial, fue impulsada por terceras personas, y aseguró que nunca creyó en esa hipótesis.
“Vinieron tres hombres a decirle a Laudelina que tenía decir que era un accidente, pero para mí era mentira”, afirmó Catalina Peña ante el Tribunal Oral Federal. La mujer también indicó que conocía a María Victoria Caillava porque era funcionaria del barrio y señaló que fue Laudelina quien la invitó al almuerzo realizado el día de la desaparición de Loan.
Debido a dificultades auditivas, durante la audiencia se dispuso que Catalina declarara sentada cerca de los jueces para poder escuchar con claridad las preguntas formuladas por las partes.
Tras la declaración de la abuela, el debate continuará con otros testimonios considerados relevantes para reconstruir lo ocurrido el 13 de junio de 2024. Entre ellos figuran Camila Núñez, pareja del primo de Loan, y Macarena Peña, hija de Laudelina Peña y Antonio Benítez, ambos imputados en la causa.
Macarena es una de las testigos clave del proceso ya que días después de la desaparición del niño acompañó a su madre a la ciudad de Corrientes para declarar ante la Justicia provincial, oportunidad en la que se presentó la versión de que Loan había sido atropellado en un accidente de tránsito.
Por su parte, Camila Núñez estuvo presente en el almuerzo familiar realizado antes de la desaparición y siempre rechazó la hipótesis del siniestro vial impulsada por Laudelina. También fueron convocados a declarar Ceferina Noguera y Alberto Sebastián Noguera, tíos maternos del menor.
Las nuevas audiencias llegan después de dos jornadas marcadas por una fuerte carga emocional, en las que prestaron declaración los padres y los hermanos de Loan. Todos se quebraron al recordar al niño y reclamaron que se conozca la verdad sobre lo ocurrido.
En la audiencia del martes, José Peña, padre de Loan, pidió a los acusados que revelen dónde está su hijo y recordó que, apenas un día después de la desaparición, Laudelina sostuvo que el niño había sufrido un accidente. “Al otro día de la desaparición, Laudelina dijo que había sido un accidente. Lo dijo a todos. Yo la escuché”, declaró ante el Tribunal.