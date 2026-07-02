Declaró el acusado por el crimen de Fernando Pérez Algaba: "Yo no lo maté"

Se trata de Maximiliano Pilepich, quien ya había dado testimonio este miércoles donde discutió con el hermano de la víctima en un momento de tensión.
Maximiliano Pilepich, uno de los principales acusados en la causa por el crimen del empresario Fernando Pérez Algaba volvió a declarar en el juicio que se desarrolla en el Tribunal N° 9 de Lomas de Zamora, oportunidad en la que asehuró: "Yo no lo maté".
El lunes pasado se inició el debate contra los acusados Maximiliano Pilepich, Nahuel Sebastián Vargas y Matías Gil. Los dos primeros están señalados por haber planificado el crimen de Pérez Algaba en julio de 2023, mientras que hay más implicados en el caso que serán juzgados en otro debate.
Este jueves, Pilepich declaró y remarcó que no está detrás del homicidio: “Yo no lo maté, era mi amigo”. Asimismo, apuntó contra tres testigos.
Aun así, no es la primera vez que se le escucha la voz a Pilepich. Este miércoles pidió la palabra y en su declaración testimonial quiso mostrarse como "un buen tipo" y desmintió palabras que dijo Rodolfo Pérez Algaba , (hermano de la víctima.
Se trató de un momento de suma tensión debido a que en ese momento el hombre se enojó y le gritó: “Lo mataste por la espalda, salame”.
La investigación sostiene que existió una división de tareas. De acuerdo con la acusación, Pilepich y Vargas fueron quienes ejecutaron directamente el homicidio. En tanto, Matías Gil habría colaborado en el traslado y ocultamiento del cadáver.
Para los fiscales, ninguno actuó solo y todos integraban una organización que tenía como objetivo eliminar a Pérez Algaba para poner fin a sus reclamos económicos. En un juicio posterior serán juzgados otros cuatro imputados. Ese proceso todavía no tiene fecha de inicio.
“Lechuga”, como lo llamaban sus amigos, tenía 41 años y era conocido por dedicarse a la compra y venta de autos de alta gama, hacía inversiones millonarias y tenía distintos emprendimientos comerciales.
El 23 de julio de 2023, parte de su cuerpo fue encontrado en una valija roja abandonada en el Arroyo del Rey, en Ingeniero Budge. Días después aparecieron más restos distribuidos en mochilas y bolsas.
Casi tres años más tarde, arrancó el juicio oral por jurados que intentará determinar quiénes fueron los responsables de planificar y ejecutar el crimen.
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