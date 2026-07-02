Declaró el acusado por el crimen de Fernando Pérez Algaba: "Yo no lo maté"

Se trató de un momento de suma tensión debido a que en ese momento el hombre se enojó y le gritó: “Lo mataste por la espalda, salame”.

La investigación sostiene que existió una división de tareas. De acuerdo con la acusación, Pilepich y Vargas fueron quienes ejecutaron directamente el homicidio. En tanto, Matías Gil habría colaborado en el traslado y ocultamiento del cadáver.

Para los fiscales, ninguno actuó solo y todos integraban una organización que tenía como objetivo eliminar a Pérez Algaba para poner fin a sus reclamos económicos. En un juicio posterior serán juzgados otros cuatro imputados. Ese proceso todavía no tiene fecha de inicio.

El hecho

“Lechuga”, como lo llamaban sus amigos, tenía 41 años y era conocido por dedicarse a la compra y venta de autos de alta gama, hacía inversiones millonarias y tenía distintos emprendimientos comerciales.

El 23 de julio de 2023, parte de su cuerpo fue encontrado en una valija roja abandonada en el Arroyo del Rey, en Ingeniero Budge. Días después aparecieron más restos distribuidos en mochilas y bolsas.

Casi tres años más tarde, arrancó el juicio oral por jurados que intentará determinar quiénes fueron los responsables de planificar y ejecutar el crimen.