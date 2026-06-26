Balearon a un chico de 13 años en una violenta pelea vecinal en San Fernando

El adolescente sufrió una fractura de cráneo tras recibir un disparo durante un enfrentamiento por una disputa de propiedad.
Una violenta pelea entre vecinos en el barrio Aviación de San Fernando terminó con un hombre de 55 años y un adolescente de 13 heridos de bala. Por el ataque, la Policía Bonaerense detuvo a cuatro sospechosos, entre ellos el presunto autor de los disparos, y la Justicia los investiga por tentativa de homicidio.
El episodio ocurrió el miércoles por la tarde detrás del aeropuerto de San Fernando. Según la investigación, un grupo de personas intentó ingresar por la fuerza a la vivienda de una de las víctimas para atacarla a tiros. Un llamado al 911 alertó a las autoridades, que desplegaron un operativo policial y sanitario en la zona.
Los médicos constataron que el hombre recibió un disparo en la espalda, mientras que el adolescente sufrió una herida de bala en el cráneo. La lesión le provocó una fractura ósea, aunque el proyectil no alcanzó a penetrar el cerebro. Ambos permanecen fuera de peligro.
Las cámaras de seguridad de la cuadra registraron parte de la secuencia y se convirtieron en una de las principales pruebas incorporadas al expediente. Las imágenes muestran el desarrollo del enfrentamiento y la actuación de los agresores antes de darse a la fuga.
Tras un operativo encabezado por la Superintendencia AMBA Norte I, la Policía Bonaerense logró interceptar una Ford EcoSport en la que escapaban los sospechosos. Entre los detenidos se encuentra Nahuel Acosta, de 18 años, señalado como el presunto tirador. También fue arrestado Marcelo Alejandro Acosta, acusado de participación necesaria y con antecedentes por robo agravado, resistencia a la autoridad y tenencia ilegal de arma de guerra, entre otros delitos.
La causa quedó a cargo de la fiscal Lida Osores Soler, quien investiga el hecho como tentativa de homicidio. De acuerdo con las primeras hipótesis, el conflicto se originó por una disputa vinculada a la propiedad de la vivienda atacada. Durante los procedimientos, además de las detenciones, la Policía secuestró el arma que habría sido utilizada en el ataque, elemento que será sometido a peritajes para determinar su vinculación con los disparos.
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