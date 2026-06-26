Balearon a un chico de 13 años en una violenta pelea vecinal en San Fernando

los-cuatro-sospechosos-detenidos-por-la-policia-CWF6TDEEWREMVFEPOBD7ZIVRBY Los cuatro detenidos.

Tras un operativo encabezado por la Superintendencia AMBA Norte I, la Policía Bonaerense logró interceptar una Ford EcoSport en la que escapaban los sospechosos. Entre los detenidos se encuentra Nahuel Acosta, de 18 años, señalado como el presunto tirador. También fue arrestado Marcelo Alejandro Acosta, acusado de participación necesaria y con antecedentes por robo agravado, resistencia a la autoridad y tenencia ilegal de arma de guerra, entre otros delitos.

La causa quedó a cargo de la fiscal Lida Osores Soler, quien investiga el hecho como tentativa de homicidio. De acuerdo con las primeras hipótesis, el conflicto se originó por una disputa vinculada a la propiedad de la vivienda atacada. Durante los procedimientos, además de las detenciones, la Policía secuestró el arma que habría sido utilizada en el ataque, elemento que será sometido a peritajes para determinar su vinculación con los disparos.