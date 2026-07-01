Dictaron la preventiva de Claudio Barrelier y la madre de Agostina Vega pidió que le den perpetua

La medida fue dictada por el fiscal Raúl Garzón y alcanzó también a Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, los otros detenidos por el femicidio. "Todo el círculo de Barrelier está involucrado", afirmó la madre de la adolescente asesinada.
El fiscal Raúl Garzón dictó este miércoles la prisión preventiva de Claudio Barrelier como autor del femicidio de la adolescente Agostina Vega en Córdoba. El exbarrabrava de Instituto está imputado por abuso sexual con acceso carnal y homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causae y mediar violencia de género.
La medida del fiscal alcanzó también a Osvaldo Fassetta, que alquilaba en la vivienda de Barrelier, y Soledad Andreani, dueña del Ford Ka negro y administradora del bar Wachitas, por encubrimiento agravado.
La única de los cuatro detenidos que no recibió la prisión preventiva fue Mariana Palmero (expareja del principal acusado), imputada por el mismo delito que el hombre de 47 años y la presunta proxeneta. La mujer trabajó en el bar de la calle Ituzaingó 521, donde “limpiaba las mesas y los baños y servía el vino” a los hombres que concurrían a ver a las bandas que hacían tributos dedicados a las bandas de rock, según reveló una testigo clave del caso en una entrevista con la agencia Noticias Argentinas.
Los peritajes acústicos revelaron la imposibilidad de que Palmero no haya escuchado algo aquella noche del 23 de mayo dentro de la vivienda de Barrelier. A su vez, tras las pericias a su celular, se constató que le envió un mensaje de WhatsApp al exbarra esa noche que la delata: “¿Qué es ese grito?”.
A partir de la información aportada en el expediente judicial, se ordenó la inmediata detención de Palmero. Hasta ahora, la mujer no prestó declaración indagatoria y se espera que lo haga esta semana o la siguiente.
Melisa Heredia reapareció este miércoles luego de permanecer varias semanas internada y apuntó contra Claudio Barrelier, el principal acusado por el crimen: "Para mí, todo su círculo está involucrado".
"Los quiero a todos presos", expresó la madre de la adolescente, y agregó: "Barrelier me hizo un daño enorme porque a mi hija no la voy a ver más".
Heredia dijo estar "muy satisfecha" con la tarea del fiscal Raúl Garzón, que dictó la prisión preventiva del hombre. Y en ese sentido, consideró que "deberían darle (prisión) perpetua.
La adolescente, vale recordar, había desaparecido a mediados del mes de mayo, cuando iba a la casa de Barrelier -ex pareja de su madre- y fue hallada una semana más tarde descuartizada en un descampado ubicado en las afueras de la capital cordobesa.
comentar