Dictaron la preventiva de Claudio Barrelier y la madre de Agostina Vega pidió que le den perpetua

A partir de la información aportada en el expediente judicial, se ordenó la inmediata detención de Palmero. Hasta ahora, la mujer no prestó declaración indagatoria y se espera que lo haga esta semana o la siguiente.

Femicidio de Agostina Vega: qué dijo la madre de la adolescente

Melisa Heredia reapareció este miércoles luego de permanecer varias semanas internada y apuntó contra Claudio Barrelier, el principal acusado por el crimen: "Para mí, todo su círculo está involucrado".

"Los quiero a todos presos", expresó la madre de la adolescente, y agregó: "Barrelier me hizo un daño enorme porque a mi hija no la voy a ver más".

Heredia dijo estar "muy satisfecha" con la tarea del fiscal Raúl Garzón, que dictó la prisión preventiva del hombre. Y en ese sentido, consideró que "deberían darle (prisión) perpetua.

La adolescente, vale recordar, había desaparecido a mediados del mes de mayo, cuando iba a la casa de Barrelier -ex pareja de su madre- y fue hallada una semana más tarde descuartizada en un descampado ubicado en las afueras de la capital cordobesa.