Una mujer escrachó a un pedófilo que citó a su hija de 13 años

Lorena Romero Salina es la madre que se encargó de hacer justicia por mano propia evitando que su hija caiga en las manos de un pedófilo y luego escrachándolo en las redes sociales. Según relató en su cuenta de Facebook, el hombre de 50 años “le pidió a mi hija de 13 años que saliera a dar una vuelta por ahí y su número de teléfono”.

Ante la situación, la menor “me llama llorando, en una crisis de nervios desde la casa de mi vecina donde se había refugiado y el tipo este le manda un mensaje”. Tras calmar a la nena, la mujer le pide que le siga el juego al sujeto y se encuentre con él tal como quería.

Romero acompañó a su hija hasta el punto de encuentro y permaneció oculta hasta que el hombre “le manda un mensaje que se suba al auto. Ahí lo increpo y le digo qué pretendía hacer con una nena de 13 años".

El posteo fue acompañado con una imagen del rostro ensangrentado del hombre y un video del momento en el que ella lo sorprende.

Lorena culmina su publicación con una serie de preguntas. "Si yo no hubiera hablado tantas veces con mis hijas sobre estas cosas y mi hija no me avisaba, qué hubiera pasado? Repito: 13 años tiene mi hija. No sale, es una niña aún. Mañana hubiera pasado a ser una más de la lista?".