Uruguay: golpe comando en una casa del hermano de Luis Caputo

Desembarcaron y unos minutos después, encapuchados y con armas cortas y largas, coparon el Club de Campo El Faro, ubicado a siete kilómetros de esa ciudad uruguaya, en donde robaron en tres viviendas.

Una de esas propiedades pertenece a Hugo Caputo, hermano del ex presidente del Banco Central, Luis Caputo. El empresario no estaba en el lugar. Se llevaron unos 4.400 dólares, sin herir de gravedad a ninguna de las víctimas, quienes remarcaron “el profesionalismo y el buen trato” de los ladrones. Y la fiscal interviniente no tuvo dudas: “No fue al azar, ni improvisado. Hubo una organización”.

A las 2.30 de la madrugada del jueves, los habitantes del barrio privado ubicado junto a la ruta 21 se sobresaltaron al escuchar los motores de vehículos fluviales. En minutos, los delincuentes irrumpieron en el lugar, mojados y con fuerte armamento.

El jefe de la Policía Nacional de Uruguay, Mario Layera, expresó: “Al parecer, el objetivo de estos delincuentes era ubicar a un empresario argentino que no estaba allí y no lo encontraron”. Se cree que podría tratarse de Hugo Caputo.

“Movimos un equipo de inteligencia para apoyar a la Policía de Colonia en la investigación y para intercambiar información también con Argentina e Interpol”, afirmó Layera, quien añadió: “Es un hecho que nos llama la atención, no se había registrado (algo así) hasta el momento”.

En tanto,desde el Ministerio del Interior uruguayo citaron que los ladrones, que usaban guantes y botas, y algunos de los cuales estaban encapuchados, entraron a robar en tres viviendas del barrio privado y se llevaron unos 4.400 dólares.

Por otra parte, en declaraciones a radio Lugares de Carmelo, la fiscal Letrada de dicha ciudad, Paola Nebot, señaló: “Si bien el hecho en sí fue violento, por el solo hecho de irrumpir en una casa con armas de fuego y demás”, las víctimas “hablaron de cierta profesionalidad de las personas que entraron” y dijeron que fueron tratadas “bien”.

“Hay una cierta organización criminal, no fue nada al azar, no fue nada improvisado ni espontáneo”, sostuvo Nebot en cuanto al accionar de los delincuentes, y aunque “en principio la motivación fue la búsqueda de dinero”, dijo que “elementos del secuestro no hay como para seguir esa línea de una forma fuerte, en referencia a los dichos de Layera sobre el financista argentino. Por último, contó que “las víctimas manifestaron que al que dirigía la operación lo llamaban comisario” y que los ladrones “estuvieron 40 minutos promedio en cada casa”.

En el lugar, los policías recuperaron los celulares de las víctimas del golpe comando y un bolso en cuyo interior había ocho pares de esposas, dos cargadores con 49 proyectiles calibre .243 y un cargador Glock 9 milímetros con 14 municiones.

En el Club de Campo El Faro estuvieron presentes Nebot, quien coordinó los peritajes correspondientes en la zona junto al Área de Investigaciones de la Jefatura de Colonia y la Policía Científica, según indicó el Ministerio del Interior de Uruguay.