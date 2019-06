Vecinos denuncian ola de robos en Lomas del Mirador

Además, contaron que esta secuencia de hechos delictivos se produjo luego de una reunión con el comisario de la zona, que les manifestó cierta imposibilidad de poder desarrollar tareas de prevención, y como elemento destacado de varios de los casos, apuntaron que "fueron cometidos por los mismos ladrones, una mujer y dos jóvenes, que andan en el mismo coche", al que identificaron como un Volkswagen Gol Trend de color blanco.

"Todo esto genera mucha bronca", ya que han pedido, de manera reiterada, que se adopten medidas y como toda respuesta surge "la imposibilidad de controlar", al mismo tiempo que se producen "más y más robos" en las calles de Lomas del Mirador. El epicentro de estos hechos se da en las manzanas que limitan entre el partido de La Matanza y la ciudad de Buenos Aires, avenida General Paz mediante, con el saldo de personas violentadas y habiendo sufrido pérdidas materiales de importancia.

ADEMÁS:

Los Polvorines: entró a una casa con fines de robo y dos pitbull casi lo matan

Piden que incauten las armas de 10 policías por un crimen

"En 15 días hubo tres robos, que se dieron poco después de una comisión de vecinos, que están organizados en una página de Facebook por Seguridad en Lomas del Mirador, se juntara con el titular de la comisaría. Nos dijeron que solo cuentan con cinco patrulleros y poco personal para la zona tan amplia que tienen que cubrir, que hacen todo lo posible, pero después pasan estas cosas y generan la impotencia de saber que pueden llegar a repetirse. A esto se le suma que acá no hay cámaras de seguridad y la única solución que encontramos es armar redes para cuidarnos entre nosotros, como grupos de WhatsApp para alertar de algún movimiento sospechoso", señaló Jorge, uno de los vecinos, en diálogo con DIARIO POPULAR.

Un sujeto ingresando a un kiosco de la calle Las Heras, entre Venancio Flores y Melo, del que se lleva mercadería, unos pocos pesos y otros objetos, quedando filmado y escapando, sin poder ser localizado luego, dejando "en la ruina" a la pequeña comerciante. Más tarde una pollería, ubicada en Paso y Dorrego, fue la víctima de esta ola de robos, donde la banda a mano armada, asaltó a empleados y clientes, huyendo en el VW Trend blanco. Ese mismo vehículo se observa en el asalto a un joven que llegaba en auto a su domicilio, en Roque Saenz Peña, entre Cavia y Melo, al que le apuntan, para quitarle el vehículo y lo terminan lastimando de un culatazo en la cabeza.

Hernán, el damnificado del último episodio de inseguridad ocurrido en este sector de Lomas del Mirador, relató que "el martes pasado a la noche saqué a pasear al perro y de repente, para un auto, también un Volkswagen Trend blanco como en los casos anteriores, se baja una chica y pensé que iba al kiosco que mi madre tiene a pocos metros, pero se me viene encima y me pone un arma en la cabeza. Enseguida, aparecen dos tipos con pistolas y me sacan todo lo que tenía, el dinero de mi sueldo y el teléfono celular. Se escapan por la colectora, suben a la General Paz y bajan en Alberdi para huir hacia el barrio de Mataderos, eludiendo todos los controles policiales".